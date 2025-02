Caso Khelif, ci risiamo: l'IBA la esclude dai Mondiali di pugilato

L’ IBA (International Boxing Association) non cambia idea ed esclude Imane Khelif dai prossimi Campionati Mondiali femminili di pugilato che si terranno a Nis , in Serbia, dall'8 al 16 marzo . La federazione, infatti, già lo scorso anno aveva tagliato fuori l’atleta algerina dalla manifestazione iridiata perché non rispettava i criteri per poter partecipare. Criteri, però, che differiscono da quelli adottati dal CIO che, infatti, ha permesso alla classe ’99 di salire sul ring alle Olimpiadi di Parigi 2024 dove, tra l’altro, ha conquistato la medaglia d’oro .

Caso Khelif: le parole di Angela Carini

Proprio nella capitale francese ha combattuto contro l’italiana Angela Carini, ritiratasi però dopo appena 45 secondi: "Non sono mai stata colpita così duramente nella mia vita. Mi ha fatto molto male”, dichiarò. Parole che hanno fatto discutere proprio perché l’IBA aveva deciso di escluderla dai Mondiali in quanto un test del DNA aveva riscontrato alti livelli di testosterone nel sangue. Polemiche che la stessa Imane Khelif aveva spento durante l’intervista alla trasmissione di Rai 3 Lo Stato delle Cose, commentando: "Conosco bene Angela Carini, ma non me la prendo con lei. Piuttosto con le persone che le hanno messo tutta quella pressione addosso”.

Imane Khelif esclusa dai Mondiali femminili di pugilato: la motivazione

Ora la nuova esclusione che riapre il dibattito: ”Imane Khelif non è idonea per i nostri Campionati del mondo, non soddisfa i criteri di ammissibilità - spiega il segretario generale e CEO dell'IBA Chris Roberts -. Il nostro regolamento tecnico stabilisce chiaramente i requisiti e i criteri per l'evento. Conduciamo test di idoneità di genere in modo casuale e li condurremo durante i Campionati del mondo qui".