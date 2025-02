Agostinacchio in Belgio sulle orme di Van Der Poel

Il fenomeno del ciclocross è pronto a mostrare la maglia iridata in Belgio. Mattia Agostinacchio , Campione del Mondo juniores, domani parteciperà al “Crocevia di Waasland” a Sint Niklaas, e domenica al Cross dell’Università di Bruxelles. Sint Niklaas è nota per aver ospitato più volte la partenza del Giro delle Fiandre. Con i 2 appuntamenti nella terra in cui il ciclocross è seguitissimo terminerà la magica stagione 2024-25 di Agostinacchio. Mattia, 17 anni, gareggia per la Fas Airport Services-Guerciotti e abita con la famiglia ad Aosta. All’inizio di novembre si è laureato Campione d’Europa a Pontevedra (Spagna), e il 2 febbraio a Lievin (Francia) ha vinto il Mondiale. In più Mattia si è aggiudicato 3 prove di Coppa del Mondo, concludendola 2° in classifica generale, e altre 7 gare. Alle medaglie conquistate singolarmente vanno aggiunte l’oro Europeo nel team relay e l’argento al Mondiale nella stessa specialità.

Le parole di Agostinacchio

Mattia ha regalato alla squadra di patron Paolo Guerciotti soddisfazioni grandissime. «Mi sento ancora un ragazzo come gli altri benché da 2 settimane detengo il titolo Mondiale», dice Mattia, studente in 4ª classe all’Istituto Tecnico (specializzazione elettrotecnica). «Parteciperò ai 2 cross in Belgio per la gioia di mostrare la maglia iridata – prosegue Mattia – senza la ricerca esasperata del risultato. Dopo la vittoria a Lievin non ho più toccato la bici da ciclocross: mi sono allenato poco e solo su strada». Ieri sera ha festeggiato il successo iridato convocando numerosi colleghi crossisti in un ristorante di Aosta. «Da diversi giorni avevo voglia di festeggiare. È stato bellissimo». A Lievin è riuscito a vincere l’iride in rimonta, malgrado 2 cadute in gara e la scarpa destra rotta. «È l’impresa più grande della giovane carriera di Mattia – sottolinea Luca Bramati, ds della Fas Airport Services Guerciotti -; a Lievin ha sconfitto pure la sfortuna. Con una scarpa rotta è ben difficile imprimere forza sul pedale, e lui ci è riuscito. Ha affrontato il Mondiale con molte pressioni addosso, essendo Campione d’Europa in carica e sul podio di Coppa del Mondo. Eppure ha battuto tutti. Il successo nell’Europeo era inaspettato. Quello iridato prevedibile ma sofferto. Mattia non ha punti deboli e soprattutto può crescere ancora molto».

Il piccolo Van Der Poel

Mattia non è completamente sulla lunghezza d’onda del ds: «Vincere con una scarpa rotta è difficile, però ritengo di essere stato più bravo e forte al Campionato d’Europa». Agostinacchio è il primo italiano che riesce a vincere in una sola stagione invernale Europeo e Mondiale. Stranamente non ha conquistato la maglia tricolore a Oderzo. «Quella del Campionato italiano è stata una giornata sfortunata. Può capitare». Mattia è stakanovista: la settimana prossima parteciperà al collegiale in Liguria della Ciclistica Trevigliese, il suo team per gare su strada. E da domenica 2 marzo disputerà le corse del calendario juniores sfruttando nelle prime settimane lo stato di forma acquisito col ciclocross. L’anno scorso su strada si è imposto a Cantù, nel Comasco. C’è chi lo etichetta “piccolo Van Der Poel”. Mattia la pensa così: «Diventare come Mathieu è dura. Diciamo che io in parte provo ad essere come Van Der Poel». Il programma di Agostinacchio su strada non è completamente definito. «Nella prima parte della stagione ho come obiettivo vincere una tappa all’Eroica, poi vorrei prendermi altre soddisfazioni». Tornerà a praticare ciclocross in autunno. Nel cross lo scatto di categoria avviene con 3 mesi d’anticipo: da ottobre Mattia nel cross sarà già un under 23. Non è da escludere nel 2026 un suo passaggio alla “development” di un team professionistico.