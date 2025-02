TORINO - Parte la Regular Season della eSerie A Goleador 2025 , il torneo virtuale organizzato da Lega Serie A. Le partite saranno disputate su EA SPORTS FCTM 25, su console PS5, e saranno trasmesse sul canale Twitch di Serie A e su Dazn . La piattaforma leader nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo , già attiva nella trasmissione degli eSports , riconferma così la propria volontà di esplorare un nuovo mondo al di là dello sport tradizionale, attraendo un pubblico nuovo e giovane , legato sempre di più al movimento dell'intrattenimento sportivo . Le live inizieranno martedì 18 febbraio a partire dalle ore 15 , con le gare di andata del Group A di cui fanno parte Verona | Exeed, Torino FC eSports, ACF Fiorentina Esports e AC Monza Team eSports. Mercoledì 19 febbraio si prosegue con le sfide del Group B, in cui si affronteranno Empoli FC eSports, Cagliari Calcio Esports, SSC Napoli eSports e Bologna eSports. Il 4 e 5 marzo sarà invece il turno del Group C (Venezia FC eSports, AS Roma Esports, Como 1907, Genoa Esports) e del Group D (Udinese eSports, Juventus, Parma Esports, U.S. Lecce Esports). I playoff si disputeranno il 1° maggio , mentre le Final Eight per decretare il team vincitore sono in programma venerdì 2 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA