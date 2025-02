Convegno Federazione Fisioterapisti dello Sport, Malagò: “Vostro ruolo sempre più determinante"

L’importanza di un aggiornamento professionale costante e qualificato per i fisioterapisti che operano nel mondo dello sport e il loro ruolo sempre più centrale all’interno delle equipe tecnico-sanitarie a supporto degli atleti. Attorno a queste tematiche si è sviluppato il terzo convegno nazionale della Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport (FIFS), che si è tenuto oggi nell’aula magna del rettorato dell’Università degli Studi Roma 3. Il convegno “Fisioterapia nello sport, nuove sfide” si è aperto con i saluti del presidente onorario della FIFS, Franco Russo, e del presidente della FIFS e responsabile di Sport Health, Riccardo Torquati. “Riteniamo fondamentale che i colleghi fisioterapisti che ci rappresentano nell’ambito dello sport praticato a tutti i livelli siano preparati, formati e aggiornati. Per gli atleti la scelta del terapista che li affianca durante la loro attività quotidiana e li guida nelle sedute più adatte al loro percorso specifico è un fattore determinante, che può contribuire in maniera decisiva alla costruzione di una carriera lunga e soddisfacente” ha spiegato Torquati, rivolgendo poi un appello alle istituzioni sportive: “Ci aspettiamo il riconoscimento da parte del Coni come federazione di servizi per garantire la crescita e la tutela dei professionisti che ruotano attorno agli sportivi”.