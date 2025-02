Special Olympics, quando lo sport fa l'inclusione: a marzo 1500 atleti a Torino

INVIATO AD ATENE - In un mondo che alza sempre più steccati, loro abbattono barriere. E se la paura del diverso alimenta politiche tese a rendere esclusivo ciò che dovrebbe essere condiviso, loro praticano l’inclusione: senza predicarla. La fanno, direttamente, e bon: sul campo. Sui campi. Sulle piste. Sulle pedane. Chiamando, ospitando, arruolando, invogliando, accogliendo tutte le persone penalizzate da disabilità mentali che possono risultare, pure nello sport, ancor più ostative di quelle fisiche. Figuriamoci quando sono abbinate. Si chiamano Atleti Special Olympics. Sono una squadra fortissimi. Composta da 12 mila atleti all over the world. “Che io possa vincere. Ma, se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”. Così recita il loro giuramento, postulato per poter gareggiare. L’unico, però. Tutto il resto è corollario. Se c’è, bene. Altrimenti, va bene lo stesso. Non esiste un livello minimo di capacità necessario per essere presi in considerazione. Ci sono solo potenzialità da valorizzare: sta lì la vittoria, non nel risultato. Anche se poi alla fine un vincitore effettivo c’è: ma sul podio non salgono solo i primi tre. Pur l’età non conta. Vuoi fare sport? Ok, sei dei nostri. Il tuo spazio lo troverai. E se la prima disciplina tentata non funziona, tranqui: proviamo una seconda. E poi eventualmente una terza. E poi magari più di una assieme.

Più giochi, più vivi, meglio stai. E impari a rapportarti con gli altri: anche con i cosiddetti normodotati, che magari affrontano (o scendono ogni giorno a compromessi con) altri generi di handicap. Le formazioni miste hanno pure questa funzione: con e senza disabilità intellettive, insieme. E ciò che conta è quello che riesci a fare, non quello che non puoi. Non siamo alle Paralimpiadi, né di Paralimpiadi si tratta. Quelle sono per atleti con disabilità differenti - chiamiamole fisiche in senso stretto – per quanto ogni carenza o menomazione corporale possa comportare conseguenze psichiche, e viceversa. Le Paralimpiadi prevedono discipline e cimenti “classici”, sulla falsariga di quelli olimpici che si svolgono nello stesso luogo e quasi negli stessi giorni, con scadenza quadriennale. E la competizione lì è in tutto e per tutto equiparabile a quella dei Giochi: medaglie, record, dinamiche di gara e di qualificazione. Special Olympics è un’altra cosa.

Special Olympics è un movimento globale

Special Olympics è un movimento globale, un programma di attività sportive dove l’obiettivo principale - se non l’unico - è l’inclusione. L’apertura a chiunque non possa o potrebbe altrimenti, perché altrove non verrebbe accolto: qui sì. Altrove verrebbe escluso, se non emarginato: qui no. Siamo ben oltre De Coubertin. Associazione benemerita in ogni angolo civile del mondo, dal Cio al nostro Coni, fu fondata nel 1968 da Eunice Kennedy Shriver, sorella di JFK, che nella sua particolare sensibilità per prima si accorse di come le persone con disabilità intellettive – poste, seguite e assistite nelle condizioni migliori - fossero in grado di mostrare capacità e dispiegare talenti nello sport. L’esempio ispiratore lo ebbe in casa, cogliendo nei drammi esistenziali (fin dalla nascita, drammatica) della sorella Rosemary - condotta a uno stato semi vegetativo da una crudele lobotomia decisa dal padre Joseph Patrick - lampi di viva intelligenza non solo emotiva e insospettabili (per gli altri) capacità. Il giardino domestico di Eunice a Washington divenne una sorta di campo sportivo per giovani disabili. Special Olympics coinvolge oltre 5 milioni di persone in 180 Paesi, più un altro milione abbondante di volontari, a 360 gradi, e nel mondo dà vita ogni anno a oltre centomila eventi. Il top sono, le loro Olimpiadi. Anche qui, si fanno ogni 4 anni, sia le estive (nel 2023 si tennero a Berlino, nel ’27 si andrà a Santiago del Cile) sia le invernali, e sono sfalsate di un anno rispetto a quelle canoniche e ai Giochi paralimpici, per evitare sovrapposizioni. Siamo nel ’25, indi per cui è l’ora dei ghiacci e delle nevi.

Special Olympics a Torino

I Giochi Mondiali Invernali di Special Olympics stanno per andare in scena, e in onda. A Torino e provincia, nella seconda settimana di marzo. Dall’Inalpi Arena - là dove Sinner gioca e vince le Finals di tennis, sede l’8 della cerimonia inaugurale – a Bardonecchia, da Sestriere a Pragelato: 1500 atleti speciali da oltre 100 nazioni. Sci alpino e nordico, snowboard, corsa sulle racchette da neve (le ciaspole: che bellezza!), pattinaggio artistico e di velocità su ghiaccio, danza sportiva e floorball (altrimenti detto unihockey). Un Piemonte, con la sua spettacolosa città capoluogo, sempre più epicentro dello sport proiettato nel terzo millennio, tra le Universiadi e le finali della Coppa Italia di basket, tra il Tour de France e la partnership con i cugini d’Oltralpe per i Giochi Olimpici Invernali del 2030. Più di 320mila praticanti, oltre un terzo degli abitanti, considerando anche bimbi e anziani: una media che in Italia nessun’altra realtà urbana può vantare. Il valore aggiunto di questa nuova torcia in arrivo, che richiama quella delle Olimpiadi Invernali del 2006 quando tutto un movimento ebbe inizio e prese slancio, è incommensurabile e nobiliterà ulteriormente lo scenario. La certezza è che ci sarà da divertirsi, appassionarsi e – perché no – commuoversi; ma per la meraviglia, non per la pena. La speranza è che, oltre alla sensibilità e alla consapevolezza degli spettatori, crescano l’impiantistica e le infrastrutture sul piano dell’accessibilità. Ché anche lì abbiamo tanto bisogno di diventare più inclusivi, se non meno medievali.