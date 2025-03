MMA, tornano a Roma i Cage Warriors: "I più belli mai visti in Italia"

I Cage Warriors tornano a Roma per la sesta volta sabato 8 marzo dalle ore 17 al PalaPellicone di Ostia. Nell’edizione 183 del più grande evento europeo di MMA saranno 18 i match in programma con combattimenti per l’assegnazione del titolo dei pesi gallo e medi. Fondata a Londra nel 2001, Cage Warriors Fighting Championship - Cage Warriors o CWFC - è un'associazione irlandese di arti marziali miste presieduta da Graham Boylan, da dove è partita anche la stellare carriera dell’icona Conor McGregor . L’incredibile e adrenalinica manifestazione, ospitata nel corso degli anni in Galles, Scozia, Irlanda, Giordania, Libano, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Russia, Danimarca, è giunta in Italia nel 2022 grazie a Lorenzo Borgomeo, imprenditore del settore con oltre 60 team in tutta Italia che fanno parte del suo network di cui detiene la direzione e consulenza tecnica.

“Sono contento - racconta Lorenzo Borgomeo, head coach del più importante team italiano di MMA, l'Aurora MMA qui presente con dodici atleti - che la fiducia dimostrata dalla promotion Cage Warriors stia portando i frutti che speravo: la continuità che un evento internazionale porta su un territorio consente nel tempo di poter rendere possibili i famosi derby italiani che sono tanto amati dal pubblico. Su palcoscenici minori questi tipi di match non sono realizzabili e soltanto una presenza solida del Cage Warriors in Italia poteva renderlo possibile. Mi sento di dire che in assoluto questa è la card più bella mai fatta in Italia.”

Durante i Cage Warriors 183 gli occhi saranno puntati sull’idolo italiano nonché campione del mondo Dario Bellandi, che difenderà per la seconda volta la sua cintura, in una rivincita infuocata con Naglis Kanišauskas. “Sono pronto - afferma Bellandi - ad infiammare Roma nel vero main event della serata”. Imperdibili poi l’incontro tra la star inglese Liam Gittings che difenderà la cintura da campione mondiale dei pesi bantam-weight contro Alessandro Giordano, il match tra l’astro nascente Giuseppe Mastrogiacomo che affronterà l’inglese Aiden Lee nella categoria dei pesi piuma e quello tra il greco Konstantinos Ntelis e Michael Pagani. Tra i derby italiani da non lasciarsi sfuggire quello tra Gianluca Scottoli ed il romano Simone d’Anna, tra Florian Doskya e Davide Scarano, tra Dylan Hazan e Michelangelo Lupoli. Attesi infine il ritorno sul ring del giovanissimo Giuseppe Ruggeri e il debutto di Kevin Caperna e Francesco Tumminello.