Ufc Fight Night: torna Vettori, sarà spettacolo!

Battaglia epica

Il suo ritorno è ancora più significativo poiché segna il rientro in gabbia dopo un grave infortunio alla spalla, che lo ha costretto a un lungo stop e a un percorso di riabilitazione impegnativo. Con il suo stile aggressivo, la sua straordinaria resistenza e la mentalità da vero guerriero, Vettori è pronto a regalare ai suoi tifosi una performance memorabile. «Sono carico e più affamato che mai - spiega -. Ho lavorato duramente per questo momento e il 15 marzo dimostrerò ancora una volta di meritare un posto tra i migliori. Sarà una battaglia epica, e non vedo l’ora di far esplodere la gabbia. Sono tornato, finalmente sto bene e posso combattere di nuovo. L’infortunio è alle spalle e, in un certo senso, mi ha aiutato a crescere sotto diversi aspetti. Forza Italia, è il momento di vincere!». L’evento sarà trasmesso in diretta mondiale e segnerà un altro capitolo nella storia dell’atleta, che continua a portare in alto il nome dell’Italia nelle arti marziali miste. I fan possono aspettarsi una notte di pura azione, con Vettori pronto a dare tutto per la vittoria.

Chi è Marvin

Marvin Vettori nasce a Mezzacorona e fin da piccolo si appassiona alle arti marziali miste. Dopo un’adolescenza in cui dalle risse in strada è passato prima alla kickboxing, poi al Brazilian Jiu-Jitsu e alla lotta libera, Marvin ha deciso di intraprendere una carriera nelle Mma. Vettori combatte nella Ufc dal 2016, dopo essersi allenato per diverso tempo in California, alla palestra King Mma di Huntington Beach. Per allenarsi da piccolo, Marvin ha fatto molti sacrifici: 40 minuti di treno e 15 minuti di bicicletta per arrivare ogni giorno a Trento. Successivamente si trasferisce a Londra dopo la fine delle scuole per allenarsi nella palestra Shootfighters, dove rimane per tre mesi prima di tornare in Italia per partecipare a un torneo, dove riesce a vincere. Soprannominato "The Italian Dream", Marvin è diventato uno dei campioni di arti marziali miste più famosi in Italia. Il suo nome brilla tra le stelle della Ufc nella categoria pesi medi e la sua carriera sportiva vanta numerosi traguardi prestigiosi. È stato il quarto lottatore italiano a competere in Ufc ed è anche il più giovane a debuttarvi. È stato il primo italiano a gareggiare in un incontro principale della stessa federazione e il primo a combattere per il titolo mondiale. Il suo palmares: un incontro per il titolo mondiale Ufc (contro Israel Adesanya, Ufc 263); due vittorie di fila contro avversari di alto livello come Robert Whittaker e Jack Hermansson; una serie di vittorie nei principali eventi Ufc, consolidando il suo posto tra i migliori lottatori nella categoria pesi medi. Marvin continua a essere una figura di riferimento per le Mma in Italia e un esempio di determinazione e sacrificio.