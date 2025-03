È la prima Women’s United States Champion della storia della WWE e, poche ore prima dello storico episodio di SmackDown all’Unipol Arena di Bologna, Chelsea Green si è presentata ai microfoni di Tuttosport con il sorriso stampato e l’entusiasmo di chi l’Italia la ama davvero. “Adoro tutto di questo Paese, dal vino al cibo. Il mio migliore amico è italiano e sono venuta qui cinque volte, sono innamorata di questo posto. Ma non ditelo a mia madre, è britannica… potrebbe offendersi!” scherza la campionessa. E quando si parla di cucina, Green non ha dubbi: “Mangio di tutto, ma se c’è il tartufo divento matta. Lo adoro!”.

Passione per il calcio e incontro con Buffon

Chelsea Green ha vissuto l’Italia anche attraverso il calcio. Presente a San Siro per la sfida di Nations League tra l’Italia di Spalletti e la Germania, ha avuto un incontro speciale con una leggenda azzurra: Gigi Buffon. “Un uomo incredibile, bellissimo. Sapevo già tutto di lui, perché Drew McIntyre era con me e mi ha raccontato ogni dettaglio. Alla fine mi ha anche regalato una maglia con il suo numero uno!”. Sul suo profilo Instagram, Green ha postato anche una divisa del Milan, squadra che ha voluto omaggiare. “Giocavo a calcio fino a 19 anni ed ero appassionata, è bello essere qui e respirare quest’atmosfera”.

Heel, ma a modo suo

Sul ring Chelsea è una “heel”, una cattiva, ma non ama definirsi così. “Faccio tutto quello che voglio, perché sono la campionessa. Mi diverto e non mi interessa se mi amano o mi odiano, l’importante è far reagire il pubblico”. E sul valore del titolo che porta con sé, ha le idee chiare: “Il futuro dello sport femminile è sempre più luminoso e con questa cintura abbiamo raggiunto un altro grande traguardo. È un onore e una responsabilità portarlo in giro”.