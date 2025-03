Sinner, l'ultimo allenamento... è una prima volta: "Andato alla grande"

Dopo lo sci e i kart , durante il suo periodo di sospensione dal tennis, Jannik Sinner si approccia a un nuovo sport: il ciclismo . Lo ha fatto in compagnia di una star del settore, Giulio Ciccone , corridore professionista della Lidl-Trek, e di due piloti della galassia Ferrari, Antonio Giovinazzi , in F1 con Sauber e Alfa Romeo e vincitore della 24 Ore di Le Mans 2023, e Alessandro Pier Guidi , che la maratona automobilistica francese l'ha conquistata nel 2019 e nel 2021. La particolare reunion, rigorosamente in divisa da ciclista e con le bici in bella vista, è stata immortalata sui profili Instagram dei protagonisti.

I post social

"Buona la prima", con l'hashtag 'amici', è stato il messaggio postato da Antonio Giovinazzi sul proprio account Instagram, seguito da Giulio Ciccone, che ha scritto: "Uscita in bici con gli amici, prima volta per uno di noi… e direi che se l’è cavata alla grande!", con chiaro riferimento Jannik Sinner, il quale ha commentato entrambi i post con un cuore. Il fuoriclasse altoatesino ha unito così l'utile al dilettevole, trascorrendo una giornata in buona compagnia e, al tempo stesso, tenendosi in forma in vista del rientro in campo, previsto per il 13 aprile, quando inizierà la preparazione per gli Internazionali d'Italia.