Basket e volley: “all you can watch" su Dazn

Basket: il derby d'Italia in Eurolega e...

L’Eurolega si avvicina alla fase decisiva ed ecco subito una sfida che va oltre la classifica. Alle 20.30 del 4 aprile la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano si affrontano in un derby che promette spettacolo, nel rispetto di una delle rivalità più accese del basket italiano. Un appuntamento decisivo per la fase finale della regular season, che porta con sé storia, tecnica ed emozioni, raccontato dalle voci di Simone Pianigiani e Matteo Gandini. Ma la corsa al titolo non si ferma qui. Fino al termine della stagione, l’offerta di Dazn va oltre l’Eurolega, con i match della Serie A, della Champions League Fiba e dell’Eurocup. Anche oltreoceano, il parquet continua a regalare emozioni con le semifinali del campionato Ncaa, arrivato alla fase più calda della March Madness. Il 6 aprile, Florida e Auburn scenderanno in campo dieci minuti dopo la mezzanotte (ora italiana), seguite dall’attesissimo confronto tra Duke e Houston alle 2.50. La finale nazionale, invece, si giocherà l’8 aprile alle 2.50. A raccontare il sogno dei college americani, le voci di Roberto Gotta e Matteo Gandini. E grazie alla Fan Zone, i tifosi potranno vivere ogni match interagendo in tempo reale con contenuti esclusivi, commenti live e partecipando a momenti unici pensati per avvicinare ancor di più il pubblico alla magia del basket. Ogni partita diventa un'esperienza collettiva, dove gli appassionati non sono solo spettatori, ma protagonisti di un viaggio che va oltre il risultato sul campo.

Volley: le semifinali del campionato

Anche sotto rete il cammino verso il titolo entra nella fase più avvincente. Fino alla fine della stagione, il volley su Dazn continuerà a regalare emozioni indimenticabili, con una programmazione che segue ogni set in un viaggio senza ritorno verso la conquista del trionfo. Serie A1, SuperLega, Cev Champions League, ce n'è per tutti i gusti e ogni appassionato di pallavolo avrà accesso a un panorama completo, Domenica 6 aprile, la Serie A1 torna protagonista con Gara-3 delle semifinali. La Prosecco Doc Imoco Conegliano e l’Igor Gorgonzola Novara (alle 15.20) scenderanno in campo per proseguire la corsa verso la finale, mentre Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci (alle 17) si affronteranno poche ore dopo. Nel frattempo, la Superlega maschile apre ufficialmente la battaglia per il titolo con il primo atto delle semifinali. Sabato 5 aprile, Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube Civitanova (alle 20.30) si sfideranno in Gara-1. Live a parte, su Dazn ecco gli highlights, le azioni più spettacolari e le giocate più adrenaliniche, rilanciati sui rispettivi canali social per non perdersi nulla. Sul campo, l’adrenalina sarà amplificata da attivazioni con content creator, telecronisti e pundit che renderanno ogni partita ancora più coinvolgente. E per chi vuole restare sempre aggiornato, su Dazn News le notizie e gli approfondimenti quotidiani sui match in programma.