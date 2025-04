Malagò e l’impossibilità a ricandidarsi: “Risultati non sono bastati, mi inchino alla legge"

Malagò e gli scontri nel derby

Sugli scontri pre derby: “Fa riflettere che a distanza di anni ancora una volta bisogna leggere di 13 feriti e 1.500 agenti impegnati in occasione di un derby. Assoluta vicinanza al corpo di polizia e alle forze dell’ordine per un quadrante della città ostaggio”. Poi aggiunge: "Tutto ciò che è successo non va bene soprattutto per quello che stiamo cercando di insegnare, i valori giusti dello sport, ma il calcio è completamente vittima di queste dinamiche negative. Un quadrante della città è stato ostaggio degli scontri per la partita, non va bene". Sulle Olimpiadi: "Il 26 novembre andrò a prendere la torcia ad Olimpia, il 4 dicembre arriverà al Quirinale e il 6 dicembre partirà dallo stadio dei Marmi e passerà in tutte le province per arrivare il 6 febbraio del 2026 a Milano".