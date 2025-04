Elkann oltre la Juve: l’ad di Exor annuncia l’ingresso in un nuovo sport

Novità e nuovi stimoli. John Elkann , amministratore delegato della Exor - società d'investimento controllata dalla famiglia Agnelli -, ha parlato di una nuova opzione per il gruppo. Il presidente della Ferrari , oltre alle altre società nell'orbita come la Juventus , ha parlato all'Assemblea degli azionisti e ha lanciato la notizia: "Ci stiamo preparando a entrare nel mondo della vela".

Elkann, Vela e nuove opportunità

L'ad di Exor ha spiegato: "Enzo Ferrari era sempre alla ricerca della prossima sfida, proprio come noi oggi. Ci stiamo preparando a entrare nel mondo della vela: la ricerca delle massime prestazioni in mare ci offrirà nuove opportunità di innovazione in termini di tecnologia, prestazioni e sostenibilità, e siamo certi che le nostre conoscenze ispireranno le nostre future auto da corsa e sportive".

Elkann ha continuato: "Il varo faceva parte di una serie di esperienze senza precedenti organizzate attorno al Gran Premio di Miami. Le nostre celebrazioni hanno riunito la comunità Ferrari negli Stati Uniti e hanno messo in mostra ogni sfaccettatura delle tre anime del Cavallino Rampante: corse, auto sportive e stile di vita. Continueremo a creare altri momenti come questo per la nostra comunità in futuro, perché sappiamo che per rafforzare ulteriormente il nostro rapporto con i nostri clienti e tifosi, offrire un'esperienza eccezionale è importante tanto quanto un prodotto eccezionale".

Ferrari e una nuova iniziativa

Un nuovo capitolo si apre per Ferrari, che annuncia il suo ingresso ufficiale nel mondo della vela. Un progetto ambizioso, nato dal DNA racing del Cavallino Rampante e dalla sua costante spinta all’innovazione, vedrà protagonista il celebre navigatore Giovanni Soldini nel ruolo di Team Principal. Dopo aver dominato i circuiti automobilistici di tutto il mondo, la Casa di Maranello si prepara a esplorare nuove rotte, portando la propria eccellenza ingegneristica anche sul mare.

L'iniziativa, resa nota con un comunicato ufficiale, segna l’avvio di un’avventura tecnologica senza precedenti: Ferrari sarà coinvolta in ogni fase – dall’ideazione alla progettazione, fino ai test – con l’obiettivo di sviluppare soluzioni d’avanguardia in grado di coniugare prestazioni estreme e sostenibilità. Non si tratta solo di una sfida sportiva, ma di un laboratorio galleggiante dove si sperimenteranno tecnologie destinate, nel tempo, a influenzare anche le future generazioni di auto sportive del Cavallino. Una rotta inedita, ma perfettamente in linea con la filosofia Ferrari: spingersi sempre oltre i limiti, su ogni terreno.