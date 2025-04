Giochi della Gioventù, il grande ritorno: 110 appuntamenti per oltre 100 mila studenti

TORINO - Centodieci eventi di sport, in tutta Italia, per festeggiare il ritorno dei Giochi della Gioventù. In concomitanza con l’approvazione della legge, saranno oltre centomila gli studenti delle classi quarte e quinte della scuole primarie e secondarie di I grado che, per quest’anno, parteciperanno alle fasi provinciali e regionali dell’iniziativa promossa in sinergia dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, insieme al ministro della Salute, Orazio Schillaci, dal ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin e dal ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, con il sostegno della 7° Commissione del Senato, presieduta dal senatore Roberto Marti e della VII Commissione della Camera dei Deputati, presieduta dall’onorevole Federico Mollicone, in prosecuzione della sperimentazione avviata lo scorso anno.