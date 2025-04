Maratona di Londra, Crippa per il riscatto e Kiplimo per la storia: "Sotto le due ore"

Domani si corre una maratona di Londra attesa come non mai per la presenza di un campo di partenti ricco come mai in passato. Tra loro spicca l'esordio assoluto sui 42, 195 km del 24enne ugandese Jacob Kiplimo, che a febbraio è diventato il primo uomo al mondo a scendere sotto i 57 minuti correndo in 56'42". Quella performance ha convinto molti che Kiplimo, vista anche l'età, sarà il primo atleta a correre la maratona in meno di due ore, impresa che quando accadrà farà la storia dell'atletica. In realtà ci è riuscito Eliud Kipchoge (presente anche lui a Londra) che è stato il primo uomo a correre una maratona in meno di due ore: nel 2019 a Vienna fece segnare il tempo di 1 ora 59 minuti e 40 secondi, durante l'Ineos 1:59 Challenge, ma questa prestazione non venne omologata come record mondiale perché ottenuta in condizioni speciali, come le lepri che aiutarono il due volte campione olimpico a mantenere un ritmo costante. Kiplimo sembra in grado di farcela, magari non all'esordio, ma la fiducia non gli manca.