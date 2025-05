Fispic: Silvio Alviti è il nuovo presidente

Alviti, 38enne barese, da circa venti anni opera nel mondo del terzo settore e nello sport per persone non vedenti e ipovedenti, e negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo dello Showdown, una delle discipline della Federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi. Alviti succede a Sandro Di Girolamo, alla guida della Federazione dal 2012.

“Ringrazio le società che mi hanno dato fiducia – ha detto Alviti – darò tutto me stesso per sostenerle, sono loro il cuore pulsante della Fispic. Insieme faremo crescere ulteriormente la Federazione, grazie al coinvolgimento sempre più massiccio dei giovani atleti e attraverso il potenziamento delle attività promozionali. L’obiettivo è garantire la continuità e l’innovazione valorizzando l’ottimo lavoro svolto in questi anni e imprimendo una nuova spinta verso il futuro. Sarò il presidente di tutti, lavoreremo insieme nel prossimo quadriennio per rendere sempre più grande la nostra Federazione”.

A Tivoli, oltre al presidente Silvio Alviti, sono stati eletti i componenti del Consiglio Federale che sarà in carica nel prossimo quadriennio. L’ex presidente della Fispic Di Girolamo è stato nominato vicepresidente ed eletto consigliere in rappresentanza delle società, insieme a Nanda Ferretti e Santino Di Gregorio. Gli altri componenti del Consiglio Federale sono Giovanni Palumbieri, consigliere in rappresentanza dei tecnici, Magdalena Hofer e Jacopo Lilli, consiglieri in rappresentanza degli atleti, mentre il presidente dei revisori dei conti è Pierluigi Giordano. Infine, fiducia confermata al dott. Andrea Cesolini che nei prossimi quattro anni continuerà a svolgere il ruolo di segretario generale.