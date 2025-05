Lo sport protagonista a GO! 2025 e GO! 2025&FRIENDS

- Il 2025 segna un momento di grande prestigio per, la prima transfrontaliera della storia che unisce due Paesi, due città e migliaia di persone. Nova Gorica e Gorizia stanno vivendo un anno straordinario, ricco di progetti e iniziative che superano le barriere fisiche e culturali, rafforzando il loro ruolo sulla scena culturale europea grazie al calendario di appuntamenti di, fatto di progetti unici che vanno oltre i confini e oltre l’ordinario. A questi, poi, si aggiungono gli eventi di, sport, mostre, concerti di artisti internazionali e altre iniziative che coinvolgono tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Una proposta di oltre 600 eventi imperdibili, ciascuno con le sue peculiarità, che offre spazi di confronto, nuove opportunità di collaborazione internazionale e un significativo impulso al turismo e alla vita culturale locale. Tra musica, arte ed enogastronomia, non mancano gli appuntamenti dedicati allo sport, per offrire anche alle persone che amano l’attività fisica e apprezzano le performance sportive di grandi atleti italiani e internazionali. Nel dettaglio:

Giro d’Italia, arrivo 14esima tappa ciclistica – Gorizia/Nova Gorica - Piazza Transalpina/Trg Evrope (GO!2025)