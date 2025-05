Torna la JoyRun a Castel Romano: quinta edizione domenica 18 maggio

Roma, 12 maggio 2025 – Aperte fino a giovedì 15 maggio le iscrizioni alla quinta edizione della JoyRun di Castel Romano, gara competitiva di 10km di corsa su strada omologata Fidal, a cui si aggiunge la gara non competitiva di 9,9km (con nuovo percorso ancora più veloce) e fun run di 5km per tutta la famiglia. La manifestazione podistica è organizzata da Castel Romano Designer Outlet in collaborazione con LBM sport team, con il Patrocinio del Municipio Roma IX.

La competizione - individuale maschile, femminile e di società partirà domenica 18 maggio alle 8.45 in via della Piscina Cupa, a 15 minuti dall’EUR. Obiettivo: superare il successo dell’edizione 2024 che ha visto la partecipazione di oltre 900 partecipanti a Castel Romano: a trionfare nella categoria maschile Mohamed Zerrad (Atletica Vomano) in 31:27, per le donne Alessia Tuccitto (Caivano Runners) con 35:21. Quest’anno obiettivo personal best per tutti i partecipanti grazie a un percorso piatto e ancora più veloce (eliminata l’ostica salita di oltre un km di via de la Comunella).



Attesi sulla linea di partenza gli atleti delle Fiamme Gialle Andy Diaz, medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Parigi 2024 e Fabrizio Donato, bronzo ai Giochi olimpici di Londra 2012.

Altra grande novità l’ingresso di Puma come sponsor tecnico che ha curato direttamente il design delle maglie di gara.

L’evento sarà animato dalla musica di Dimensione Suono Roma e dalla travolgente allegria di Eleonora Scaiola.



La gara fa parte del circuito delle JoyRun McArthurGlen, organizzate dai Designer Outlet di Serravalle, Noventa di Piave Castel Romano e La Reggia.

ISCRIVERSI E PARTECIPARE

Le iscrizioni alla Castel Romano JoyRun 10km competitiva possono essere effettuate su piattaforma Endu entro giovedì 15 o presso i punti vendita LBM Sport, mentre ci si potrà iscrivere alle prove non competitive anche il giorno di gara. Il ritiro dei pettorali e del pacco gara – con la nuova coloratissima t-shirt ufficiale Puma e i coupon sconto dei migliori brand sportivi del Centro – potrà essere effettuato nella giornata di sabato a Castel Romano Designer Outlet presso lo stand LBM Sport in piazza del Dinosauro, dalle 10:30 alle 18:30. Il ritrovo nel giorno di gara è in Via Ponte di Piscina Cupa, accanto all’ingresso del Designer Outlet, dove ci sarà un’area parcheggio custodita per gli atleti e un village con deposito borse e spogliatoi. Saranno premiati i primi 3 uomini, le prime 3 donne assolute e i primi 3 di ogni categoria, per un totale di oltre 100 premi assegnati.

JOYRUN PER FISPES: LO SPORT PER TUTTI

Nell’ambito del progetto JoyRun, tutto il gruppo McArthurGlen ha rinnovato anche quest’anno il suo sostegno a FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. Il ricavato delle iscrizioni verrà infatti devoluto interamente alla Federazione al fine di contribuire alla creazione di progetti speciali dedicati all'inclusione sportiva dei bambini e ragazzi con disabilità. Attesa alle Joy Run 2025 una rappresentanza di atleti paralimpici FISPES.

LA SPORT WEEK

Castel Romano Designer Outlet ospiterà la Sport Week, dove lo sport si unisce allo shopping. Dal 14 al 18 maggio promozioni imperdibili di brand iconici del mondo dello sport – come ASICS, Salomon, Converse, Nike e Puma.

Domenica 18 maggio giornata di sport e divertimento aperta a tutti a partire dalle ore 10.00 con un fitto calendario di attività tra il campionato nazionale di calcio freestyle e i giochi da tavolo come ping pong e calcio balilla