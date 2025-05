Barboni campione d'Italia, doppio oro nei 100kg!

Doppio oro clamoroso di Giuseppe Barboni nella categoria 100kg: al Pala Pellicone di Ostia il manager e lottatore ha trionfato sia nella Lotta Libera che in quella Greco Romana, un’impresa che arriva esattamente un anno dopo il doppio argento nelle stesse due discipline. Già nella lista Top 100 CEO di Forbes, Barboni ha dalla sua una grande carriera da atleta oltre a quella di imprenditore: oltre 140 match tra Grappling, MMA, BJJ, Judo e Lotta in tutto il mondo. “È verticale su tre tecniche d’attacco e tre di difesa propedeutiche all’attacco”, il commento di esperti della materia. Barboni è noto anche alle cronache rosa: il lottatore imprenditore è associato anche a flirt famosi come Nina Moric, Sharon Stone e Anna Safroncik.