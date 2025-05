Kickboxing: Débora Évora a Oktagon Valle d'Aosta. Sfiderà la campionessa mondiale ISKA Martine Michieletto

Oktagon, chi è Évora



Ex atleta della promotion internazionale "Glory", Évora è attualmente in forza al circuito internazionale "Senshi", dove ha sconfitto la 24enne fighter olandese Montana Aerts. Recentemente, lo scorso 8 maggio, poi, ha superato in casa (a Lisbona) la campionessa francese Lindsey Thomas. Évora era già prevista, originariamente, contro Martine Michieletto, ma essendo impegnata in un match, nel mese di maggio, gli organizzatori di Oktagon Valle d'Aosta avevano optato per la franco-marocchina Moussaddak (tra le migliori fighter del circuito ISKA).

La campionessa di Lisbona, presente nella top10 di Beyondkick.com, è un'ottima e valida scelta, perché già pronta, avendo combattuto la settimana scorsa, e quindi in forma perfetta. Oltre a ciò, con un mese di tempo, tra un match e l’altro, è perfettamente in grado di sostenere la sfida mondiale (nella categoria di peso -57kg), che la vedrà opposta a Martine Michieletto, con in più la spinta emozionale della recente vittoria in terra lusitana.