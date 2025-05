La kickboxer Michieletto trasformata in “attrice-eroina” nel video di Oktagon Valle d’Aosta

Oktagon e i territori

Sport (da combattimento), cultura e turismo per valorizzare i territori e le bellezze paesaggistiche della Valle d’Aosta. E’ l’idea guida del video, prodotto con tecniche cinematografiche, che vede la campionessa di kickboxing Martine, attesa il prossimo sabato 7 giugno ad Oktagon Valle d’Aosta (il galà per eccellenza degli sport da combattimento in Italia), per la difesa della cintura mondiale Iska (categoria di peso fino a 57 kg) dalla rivale portoghese Débora(al Courmayeur Sport Center), nel ruolo di eroina medievale in una storia carica di simbolismo e atmosfera epica. Il video, pubblicato in questi giorni sui canali ufficiali della promotion italiana, si apre con un’ambientazione insolita per il mondo degli sport da combattimento: nebbie fitte, torce accese, roccaforti medievali. Per l’occasione le immagini di copertura del video (anche in una versione lunga di oltre 4 minuti) hanno interessato diversi panorami suggestivi della Valle d’Aosta, come il Castello di Fénis, di Verrès e quello di Châtel-Argent–Villeneuve, un’antica roccaforte che si erge su un terrazzo roccios,o a picco sulla Dora Baltea, proprio nel piccolo comune di Villeneuve. All’interno della Vda si contano ben 120 castelli e cio’ la rende la regione più fortificata di Italia e di Europa. Siamo nel 1456, anno scelto non a caso per evocare un’epoca di battaglie cavalleresche, onore e sfide corpo a corpo nelle corti di castelli medievali. In questo contesto, talvolta anche crepuscolare, prende forma la figura di Martine Michieletto, trasformata, per l’occasione, in un’eroina-guerriera. A cavallo, vestita con un mantello scuro e lo sguardo fermo, attraversa una landa spoglia come un condottiero diretto al campo di battaglia.

Il messaggio è chiaro: Oktagon non si limita a promuovere incontri, ma costruisce “narrazioni” per la valorizzazione dei territori coinvolti come nel caso della Valle d’Aosta. La Regione Autonoma ha sposato il progetto del torneo internazionale (15 match, di cui 4 titoli mondiali ISKA, 30 atleti e due discipline da combattimento: la muay thai e la kickboxing), ospitato dal Comune di Courmayeur, una delle località più famose dell’intera regione.Le immagini alternano simboli medievali, armi d’epoca e dettagli cinematografici a momenti in cui l’atleta si prepara alla lotta con gesti rituali, caricando di tensione una clip che è più un corto d’autore che uno spot di promozione dell’evento sportivo del prossimo 7 giugno. Il montaggio serrato, accompagnato da una colonna sonora epica, culmina in una scritta che sintetizza il concept: "1456 – 2025: la leggenda combatte ancora."