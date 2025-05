Allianz premia gli “eroi non celebrati dello sport”   

TORINO - Il ruolo dello sport nella società di oggi va ben oltre l’attività fisica o la competizione. Le squadre sportive promuovono la coesione sociale riunendo attorno a una passione comune persone provenienti da contesti diversi. Allianz è fiera di celebrare il potere aggregativo dello sport con gli Unity Awards. Questa iniziativa punta i riflettori sui campioni di tutti i giorni che utilizzano lo sport per dare forma ai valori, costruire il carattere e superare le divisioni sociali e culturali. Allianz invita le società sportive locali, gli allenatori, i compagni di squadra o i genitori a condividere la loro storia personale di “unità attraverso lo sport” in un video entro la fine di giugno. I vincitori riceveranno un riconoscimento pubblico e un sostegno finanziario per rafforzare il loro impegno a favore della comunità. Uno studio recente condotto da Allianz e dal Comitato Olimpico Internazionale (Cio), che ha intervistato 5.000 persone di età compresa tra i 12 e i 24 anni e 2.000 genitori di ragazzi dai 12 ai 18 anni in 10 Paesi, ha dimostrato che lo sport può fornire un senso vitale di appartenenza e regalare gioia e speranza. Il 77% degli intervistati ha dichiarato che lo sport li aiuta a fare nuove amicizie, il 58% sente di appartenere a una comunità quando pratica sport, mentre il 72% crede nell’importanza sociale dello sport. Queste osservazioni sottolineano l’importanza di sostenere le iniziative delle comunità locali e i club amatoriali che riconoscono il potere dello sport per superare le divisioni e avvicinare le persone: il sentimento che gli Unity Awards cercano di rappresentare. I premi rappresentano una nuova iniziativa nell’ambito del programma a lungo termine di Allianz “Power of Unity” che mira a oltrepassare le barriere e riunire le persone attorno a una causa comune in un mondo sempre più polarizzato.

Bürgel: sosteniamo le società sportive

“Come dimostra in modo evidente la nostra partnership di lunga data con i Movimenti Olimpico e Paralimpico, Allianz crede fermamente nel potere dello sport di unire le persone”, spiega Eike Bürgel, responsabile globale del Programma Olimpico e Paralimpico di Allianz. “Oltre alle partnership globali di alto profilo, Allianz sostiene attivamente le società sportive locali nei suoi mercati principali. Con i nuovi Unity Awards desideriamo premiare gli eroi silenziosi dello sport, spesso volontari, che ci ispirano con la loro dedizione nell’insegnare ai giovani i valori della vita e l’importanza di restare uniti nonostante le differenze”.

Gli Unity Awards si inseriscono nella vasta gamma di partnership sportive di lunga data di Allianz. Il leader assicurativo è partner strategico dei Movimenti Olimpico e Paralimpico e ha contribuito al successo dell’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi

2024. Allianz sarà inoltre fortemente coinvolta nei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. In particolare, in Italia, Allianz ha recentemente avviato il grande progetto “Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti”, insieme ai 6 giovani atleti e paratleti che saranno gli Ambassador della Compagnia insieme a indimenticabili leggende azzurre che hanno fatto la storia dello sport italiano.

Allianz ha lanciato il programma "Power of Unity" a novembre 2024 per aiutare le persone e le organizzazioni a impegnarsi in modo più costruttivo di fronte alla crescente polarizzazione in tutto il mondo. Attraverso la ricerca, le analisi di esperti, i programmi di apprendimento e gli eventi intende promuovere il dialogo e un dibattito rispettoso, superare le divisioni incoraggiando la comprensione reciproca e ripristinare la fiducia nelle istituzioni sociali.

Candidarsi per gli Unity Awards

I club sportivi che si impegnano a ridurre i pregiudizi, rafforzare la resilienza e combattere gli stereotipi promuovendo la tolleranza sono invitati a candidarsi agli Allianz Unity Awards.

Come partecipare

• La richiesta può essere presentata da singole persone, squadre e club di livello amatoriale o professionale in grado di dimostrare l’uso dello sport come strumento di unione tra le persone. Allenatori, compagni di squadra, tifosi, genitori o volontari possono essere proposti o candidarsi direttamente.

• Per partecipare, i candidati sono invitati a inviare alla società promotrice Allianz SE un breve video (di durata inferiore a 30 secondi) realizzato autonomamente in cui condividono la loro storia personale di “unità attraverso lo sport”. Le candidature possono essere inviate:

o Tramite i social media utilizzando l’hashtag #AllianzUnityAwards, oppure

o Tramitel’hubdicontenutiPowerofUnity.

• Il periodo di invio delle candidature è dal 1° al 30 giugno 2025.