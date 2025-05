Giochi dei piccoli Stati d'Europa: oro San Marino nei 100 metri, tiro a volo e nuoto   

Prestigiosa medaglia d’oro per la delegazione olimpica di San Marino alla ventesima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, in corso nel Principato di Andorra fino a sabato prossimo e organizzati da 40 anni con il patrocinio del CIO e dei Comitati Olimpici Europei. Francesco Sansovini, 25 anni, nei 100 metri piani (10.56) ha preceduto l’islandese Gunnarsson (10.61). Argento nei 100 femminili per la ventenne Alessandra Gasparelli (11.73). Nel tiro a volo, doppietta d'oro nell'individuale per Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, medagliati alle Olimpiadi di Tokyo. Il ventiduenne nuotatore Matteo Oppioli ha vinto i 200 stile libero (1:50.92), dopo l'argento nei 100 stile libero (49.75). Nel karate, per la prima volta in 40 anni ai Giochi, argento per Emanuele Magnelli nel kumite +84 kg.