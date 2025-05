La Coppa del Mondo di Park e Street skateboarding torna a Roma

Inclusione, riqualificazione urbana, sostenibilità, parole chiave del grande successo della disciplina più giovane di tutte. Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding . Le Federazioni Skate Italia e World Skate hanno presentato, oggi a Colle Oppio, la Coppa del Mondo di Skateboarding Roma 2025, che vedrà protagoniste entrambe le specialità olimpiche dello Street e del Park, dall’1 al 15 di giugno . Per il quinto anno la Città Eterna sarà teatro del World Skateboarding Tour (WST) con la comunità globale dello skateboard che approda nuovamente in una delle città più iconiche e storiche del mondo.

Alla conferenza stampa di oggi, andata in scena nell'iconico skatepark di Colle Oppio, hanno preso parte il Presidente di World Skate e Skate Italia Sabatino Aracu, l'AD di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, l'Assessore ai Grandi Eventi e allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato, il Presidente dell' assemblea capitolina Svetlana Celli, il consigliere regionale Lazio Micol Grasselli. A rappresentare gli atleti azzurri l'eroe di casa Alessandro Mazzara.

"Roma è la Wimbledon dello skateboarding - ha rimarcato il presidente Skate Italia e World Skate Sabatino Aracu - Quella del Tour Mondiale è diventata una tappa fissa qui a Roma che si consacra la città dello skateboard agli occhi del mondo".

La Coppa del Mondo di Skateboarding Roma 2025 è un evento organizzato da Skate Italia - Federazione Italiana Sport Rotellistici e da Sport e Salute, in collaborazione con la Federazione Internazionale World Skate, con il sostegno del Governo attraverso il Ministro dello Sport e Giovani - Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma Capitale e del CONI.

Saranno due le settimane che vedranno impegnati i più forti atleti del panorama internazionale. Oltre 370 gli skater partecipanti, provenienti da 51 Paesi. Si parte con la disciplina del Park dall'1 all'8 giugno, nella famosa bowl di Ostia, il “The Spot” del Lido di Roma. La seconda settimana sarà dedicata invece allo Street, dall'8 al 15 giugno. All’ombra del Colosseo, nel suggestivo scenario di Colle Oppio, lo skatepark gestito da Sport e Salute diventerà la quinta ideale per i trick incendiari dei migliori atleti mondiali. Un Evento globale che coinvolgerà più di mille persone, oltre agli atleti protagonisti, tra volontari, operatori, staff delle Nazionali e delle Federazioni coinvolte.

"Roma è la capitale dello skate olimpico - ha sottolineato l'assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato - una disciplina giovane, sostenibile e accessibile che abbiamo sempre sostenuto. Gli atleti, medagliati mondiali e olimpici provenienti da 51 paesi, gareggeranno in due playground unici: a Ostia, territorio meraviglioso che vogliamo rilanciare, e a Colle Oppio, eletto dal New York Times il più bello al mondo".

"Lo sport e lo skateboarding sono moltiplicatori di opportunità, di aggregazione, inclusione e di sentimenti. Le vere medaglie, oltre quelle sportive, sono queste - ha detto l'AD di Sport e Salute Diego Nepi Molineris - Eventi di questa importanza portano un profondo cambiamento in positivo, rigenerando spazi urbani per la collettività. Nulla è scontato quando si affrontano delle sfide così grandi ma ce l’abbiamo fatta ed oggi possiamo dirlo".

Investire sui giovani è quello che vogliamo - ha sottolineato il Presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli - Non devono essere lontani dalle istituzioni. Non dobbiamo abbandonarli perché sono il futuro.Creando alternative si possono dare nuove oppurtunita’ ai ragazzi. Lo skateboarding ne è la dimostrazione. Sono tanti i progetti spendibili per coinvolgere il più possibile i più giovani, come quello realizzato in questi giorni, grazie al fumetto skaters of justice che ha interessato le scuole di Ostia. Un'iniziativa che lancia un messaggio importante di inclusione sociale e legalità".

LA CITTÀ ETERNA ABBRACCIA IL FUTURO DELLO SKATEBOARDING

Roma, Caput Mundi della disciplina olimpica, si sta rapidamente affermando come polo globale d’eccellenza per lo skateboarding, grazie ai due skatepark diventati luoghi iconici in tutto il mondo: lo street skatepark di Colle Oppio all'ombra del Colosseo, proprio nel centro della città e il “The Spot”, una delle migliori bowl europee, nel cuore di Ostia Lido di Roma. Negli ultimi 3 anni la Città Eterna è diventata una destinazione di risonanza globale per lo skateboarding per entrambe le discipline, con la presenza costante, nei due skatepark e nei luoghi cittadini più suggestivi, dell’élite degli atleti internazionali che scelgono Roma per preparare le gare di Coppa del Mondo. Le due strutture ospitano regolarmente i migliori atleti, creando opportunità uniche di collaborazione tra skater professionisti e locali, a dimostrazione dello spirito di comunità inclusivo e di comunità tipico dello skateboarding.

TRASFORMARE LE COMUNITÀ E IL PAESAGGIO URBANO ATTRAVERSO LO SKATEBOARD

I due skatepark hanno avuto un profondo impatto sul paesaggio urbano di Roma. Oltre al loro significato architettonico, le strutture sono diventate centri vitali per le comunità locali, dimostrando il potere dello sport e dello skateboard di trasformare positivamente la vita di giovani e di famiglie, in aree precedentemente trascurate. Un percorso di rigenerazione di intere zone urbane che offre nuova vita a parchi e piazze. L’unione dell'antica grandezza di Roma con l'energia giovane dello skateboarding crea una narrazione avvincente. Da un lato la Città più antica abbraccia uno degli sport più competitivi al mondo e quello più giovane in assoluto, dall’altro la Coppa del Mondo di Skateboarding mette in mostra uno sport urbano e sostenibile, sullo sfondo unico e permeato dalla storia di Roma. Una manifestazione nel cuore vero della Città, fuori dalle arene convenzionali. Questa combinazione dinamica rispecchia il fenomenale successo dello skateboard sui social media, come avvenuto durante le recenti Olimpiadi. Una cultura autentica per una risonanza globale.

GLI ITALIANI SOTTO I RIFLETTORI MONDIALI

L'attesissimo eroe locale è l’azzurro Alessandro Mazzara, reduce dai Giochi di Parigi 2024. Cresciuto a Ostia, gareggerà con la Nazionale Italiana nella competizione Park. L’atleta olimpico delle Fiamme Gialle è particolarmente amato dal pubblico di casa e proverà a confermare lo splendido risultato ottenuto lo scorso anno, proprio al Lido, ai World Skate Games, dove centrò la finale con i migliori 8 al mondo. I due Team nazionali Street e Park dei CT Daniele Galli e Mattia Restante, potranno contare su un mix di talenti giovani e più esperti. Nella disciplina del Park maschile sarà presente il giovanissimo podio del recente CIS 2025, con il nuovo campione nazionale Guglielmo Marin, la medaglia d’argento Edoardo Poggio e il bronzo tricolore, l’italobrasiliano Rafael Rizzo Tomé. Tra le donne, Greta Samaritani campionessa italiana in carica e Gaia Antognoni, argento agli Italiani 2025, alla sua prima esperienza internazionale. Disciplina dello Street che ci vedrà orfana di Agustin Aquila. L’italoargentino in grande ascesa, ma attualmente in recupero da un recente infortunio, aveva stupito tutti ai WSG 2024, sfiorando la finale, proprio a Colle Oppio. Team Azzurro che vedrà in gara, tra gli uomini Andres Martin Gramaglia Fusconi, oro nella Winter Skateboard League, il promettente e talentuoso Diego Nardini, il campione junior italiano Alessandro Mudu, alla sua prima partecipazione alla Coppa del Mondo. Nella competizione femminile, Gaia Urbinati, campionessa italiana, piccola grande stella dello skateboard tricolore. A soli 11 anni, lo scorso anno ha lasciato il segno nel suo primo mondiale, passando i quarti di finale. Irene Panzavolta, alla sua prima esperienza nel World Skateboarding Tour.

A ROMA ATLETI DI LIVELLO MONDIALE E I CAMPIONI OLIMPICI

Tra le superstar dello skateboard, presenti alla Coppa del Mondo WST di Roma 2025, daremo il benvenuto a campioni iridati attuali ed ex, nonché ai medagliati olimpici di Tokyo e Parigi! Potremo vedere all’opera nello skatepark di Colle Oppio il n°1 del ranking mondiale Sora Shirai e il due volte medaglia d'oro olimpica Yuto Horigome(n°5 nel WS ranking), il giovane prodigio nipponico Ginwoo Onodera (n°3 nel WS ranking) e l’americano Nyjah Huston, una delle icone dello skateboarding street, più volte oro mondiale e bronzo a Paris 2024. Tra le donne la medaglia d'oro olimpica Coco Yoshizawa (n°2 WS ranking), la campionessa del mondo Rayssa Leal, n° 1 del WS Ranking e l'olimpionica Chloe Covell. Nella bowl di Ostia vedremo il n° 1 del World Skateboarding Ranking, Augusto Akio, e Raicca Ventura, entrambi campioni del mondo 2024, gli olimpionici Pedro Barros e Tate Carew. Tra le stelle più attese del park, la medaglia d'oro olimpica Arisa Trew, n°1 del WS ranking e già da settimane in Italia per allenarsi nella bowl di Ostia, e grande attesa anche per Sky Brown. Oltre 370 partecipanti da 51 paesi del mondo che si contenderanno i punti del ranking mondiale World Skate e l’enorme montepremi combinato di 400.000 $, suddiviso equamente tra uomini e donne, nelle due discipline!

OLTRE LA COMPETIZIONE: UNA CELEBRAZIONE CULTURALE

Più di un semplice evento sportivo. La Coppa del Mondo di Roma abbraccia la dimensione culturale dello skateboard attraverso mostre d'arte, spettacoli musicali e un’atmosfera da festival. Negozi di skate, come 7hills, e comunità locali ospiteranno diverse attività, creando un'esperienza immersiva che onora le radici dello skateboard e ne celebra l'evoluzione. Tante saranno le attività nel fan fest al The Spot di Ostia Lido di Roma: nella serata dell’8 giugno l’artista romano Carl Brave sarà lo special guest della Cerimonia di Premiazione che si svolgerà proprio nella Bowl di Ostia. Ricco il programma di eventi nel fan fest dove saranno coinvolte le ASD locali tra campo da basket 3x3, surfskate, mini-rampa, mini half pipe per lo skateboard, lezioni di frisbee freestyle e di approccio al surfboard, breakdance battle, e tanto altro. Ma il programma del WORLD SKATEBOARDING TOUR a Roma non si limita ai due soli eventi dello sport olimpico prevedendo, sempre negli stessi skatepark, anche competizioni e dimostrazioni di Roller Freestyle e di Scootering.

Tra i volontari, ci saranno 8 ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali, grazie ad un progetto di inclusione i ragazzi potranno essere assistiti dalla Fondazione Inclusione e Cura Roma Litorale ETS. Ci sarà, inoltre, una partita del Cuore di basket che permetterà di donare un defibrillatore al Municipio X di Ostia. Il dispositivo medico verrà collocato presso l’Istituto “Giuliano da Sangallo”. Non mancheranno food & beverage per tutti i gusti e musica per creare la giusta atmosfera. World Skate e Skate Italia regaleranno inoltre delle panchine con elementi del WST per i luoghi iconici di Ostia dove verrà posizionato un QR CODE che mostrerà il fumetto ‘Skaters of Justice’. A essere coinvolti nel fan fest saranno diversi plessi scolastici del territorio, già protagonisti a fine maggio del progetto “Skaters of Justice”, il fumetto dedicato allo skatepark del Lido, il “The Spot”. Un’iniziativa dedicata all’inclusione sociale, all'aggregazione giovanile, alla valorizzazione e riqualificazione delle periferie attraverso lo skateboarding, con l’obiettivo di promuovere la legalità e la vita sana. Progetto voluto da Roma Capitale, Skate Italia, World Skate, Fiamme Gialle e dalla Presidenza dell'Assemblea Capitolina.