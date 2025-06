Kickboxing - La portoghese  Debora Evora vince la sfida mondiale a Oktagon Valle d’Aosta

TORINO - Si ferma a Courmayeur, all’età di 33 anni, la carriera sportiva di Martine Michieletto, campionessa valdostana, sconfitta, purtroppo in casa (in concomitanza con la 28ima edizione di Oktagon Valle d’Aosta, il più importante evento italiano di kickboxing/muay thai), dalla campionessa portoghese Débora Évora (n.8 del ranking internazionale). L’aostana non è riuscita così a difendere il record di imbattibilità (nella kickboxing) che durava dal lontano 2018. La campionessa tricolore non è mai riuscita a impostare il match su di un ritmo più alto, come era già successo in passato, e sin dall’inizio, ha subito la pressione dell’atleta di Lisbona, che, in un crescendo agonistico, è riuscita, nel terzo e decisivo round, a mandarla al tappeto per ben due volte (con due ginocchiate al corpo) prima dello stop del match per KO.

In sintesi, una prestazione dominante, da parte della portoghese, da molti considerata l’astro nascente della kickboxing mondiale (combatte nella promotion “Glory”), grazie anche ad una varietà di colpi che hanno sempre raggiunto il bersaglio nel corso della sfida valdostana. Évora ha saputo anche sfruttare, a proprio favore, una maggiore freschezza (ha solo 27 anni di età) tenendo spesso a distanza di sicurezza l’avversaria.