Vela, il windsurf olimpico approda in Gallura: ad Arzachena gli Europei IQFOIL Youth & Junior

Arzachena, 14 giugno 2025 - Oltre 400 giovani atleti provenienti da tutta Europa sono pronti a dare spettacolo nel Golfo di Arzachena, coniugando la passione per lo sport alla valorizzazione di un territorio unico al mondo. Sono stati presentati ufficialmente oggi, presso lo Spazio Nexus di Arzachena, gli IQFOIL Youth & Junior European Championships, il più importante appuntamento giovanile europeo della nuova disciplina olimpica del windsurf, in programma dal 18 al 25 ottobre 2025 nelle acque del nord della Sardegna. L’evento è organizzato dal Club Nautico Arzachena con il patrocinio del Comune e il supporto della Federazione Italiana Vela, e rientra nel calendario ufficiale Arzachena Eventi 2025. Per la prima volta, il Golfo di Arzechena sarà teatro di una competizione internazionale dedicata ai giovani talenti dell’IQFOIL, con la partecipazione di circa 400 atleti nelle categorie Youth (under 19) e Junior (under 17).