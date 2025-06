SAFE CUP 2025: dove lo sport incontra l’energia dei valori

Come ha ricordato Papa Leone XIV in occasione della giornata del Giubileo dello Sport, «lo sport è un mezzo prezioso di formazione umana e spirituale [...]. Richiede un movimento dell’io verso l’altro, esteriore e soprattutto interiore. Non è solo prestazione, ma dono di sé per gli altri: per i compagni, per gli avversari, per chi ci sostiene. I veri campioni non sono quelli che non cadono mai, ma quelli che sanno sempre trovare il coraggio di rialzarsi.»

È in questo spirito che la SAFE CUP è molto più di un evento sportivo: un’occasione per riscoprire nello sport un linguaggio universale di valori, una piattaforma di dialogo e condivisione, un’opportunità concreta di formazione e crescita personale e professionale.

Anche quest’anno, l’iniziativa ha riunito le principali istituzioni, associazioni e aziende leader del settore energia-ambiente, dando vita a una giornata all’insegna della condivisione, del team building, della competizione e del fair-play.

Oltre 500 partecipanti di 55 team aziendali si sono sfidati nei tornei di calcio a 5, beach volley e padel. "Siamo entusiasti di celebrare il XVIII anniversario della SAFE CUP, un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma molto più di un evento sportivo. È un momento straordinario di aggregazione e condivisione che, attraverso lo sport, trasmette valori fondamentali come l’amicizia, il rispetto, lo spirito di squadra e il fair play” – ha dichiarato Raffaele Chiulli, Presidente di SAFE.

A rendere ancora più speciale questa XVIII edizione, la presenza di ospiti d’eccellenza del mondo dello sport: Manuel Bortuzzo, atleta paralimpico e medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024,nonché Presidente del progetto WoW Around the World su nomina del Ministero della Difesa, ha saputo emozionare il pubblico con parole autentiche e sentite: “Essere presente a questi eventi è un po’ come sentirmi a casa. È ciò che vivo e sento ogni giorno: per me lo sport è unione, condivisione e trasmissione di valori profondi. La SAFE CUP rappresenta un’occasione preziosa per scambiarsi idee, creare connessioni e dare vita a momenti di crescita collettiva. Ricevere la targa di Ambassador SAFE è per me un grande onore e una grande responsabilità.”

Giorgia Villa, campionessa olimpica giovanile e vicecampionessa olimpica a Parigi 2024, ha condiviso con emozione il valore del suo percorso sportivo, fatto di impegno, determinazione e sogni condivisi: “Essere qui oggi è per me un’emozione speciale. Vedere così tante persone unite dallo sport è qualcosa di unico. Diventare Ambassador SAFE è un onore: lo sport ha il potere straordinario di unire. La palestra è come una seconda famiglia per me, e la cosa più bella è raggiungere grandi risultati insieme, condividendo obiettivi, fatica e passione.”



Fabio Conti, direttore della Federazione Italiana Nuoto nonché mitico allenatore della nazionale femminile di pallanuoto “Setterosa”, ha aggiunto: “La SAFE CUP è evidenza concreta di quanto lo sport sia un potente strumento per generare valore sociale, unendo mondi diversi con obiettivi comuni.” La SAFE CUP ha evidenziato quanto sia importante uno stile di vita sano, attivo e sostenibile. Al termine delle combattute fasi finali del torneo, la rappresentativa di A2A si è aggiudicata il titolo nel calcio a 5, mentre Open Fiber ha conquistato il primo posto nei tornei di beach volley e ACEA nel padel. In conclusione, la SAFE CUP ha celebrato i vincitori con una suggestiva cerimonia di premiazione, dando appuntamento alla prossima imperdibile edizione.

Hanno partecipato, tra le altre, le rappresentative aziendali di A2A, ACEA, ACQUIRENTE UNICO, ALPERIA, AUKERA, AXPO, CSEA, EF SOLARE ITALIA, EP PRODUZIONE, ESI, GITTI & PARTNERS, ITALIANA PETROLI, KEY TO ENERGY, MASTER SAFE XXVI, OPEN FIBER, PULSEE LUCE E GAS, REDEN SOLAR ITALY, RETIPIU’, ROMI, SAZALEX, SOCIETA’ GASDOTTI ITALIA, TERNA. “La SAFE CUP è un’occasione per promuovere una cultura basata su valori sani e condivisi, perché lo sport ha il potere di contribuire concretamente a una società migliore. Questi valori vanno vissuti, trasmessi e condivisi” – ha dichiarato Raffaele Chiulli, Presidente di SAFE.