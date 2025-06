Motonautica, a Cervia successo di pubblico e di sport per il Campionato del Mondo Offshore Classe 3D/5000

Un weekend ricco di sport, spettacolo e adrenalina quello che si è concluso in Emilia Romagna, dove è andato in scena il Grand Prix Offshore Cervia – Milano Marittima, tappa inaugurale del Campionato del Mondo Offshore Classe 3D/5000. I team, provenienti da Italia, Norvegia, Finlandia e Francia si sono sfidati in due manche, valide per il mondiale e per il Campionato Italiano, tra il Porto Turistico e Piazza Torre San Michele, coinvolgendo pubblico e istituzioni in un weekend ad alta intensità.

Al termine delle due manche, per la classifica mondiale, si conferma il dominio di Blu Banca, seguito da Foresti&Suardi e Johnsson Racing. Blu Banca leader anche per quel che riguarda la classifica del campionato italiano, si conferma in testa ancora il team Blu Banca, con Marco e Tessilmare a completare il podio.

Alessandro Correggiari (Patron di tappa) si è detto soddisfatto: «È stato un evento impegnativo ma di grande soddisfazione. Vedere così tanto pubblico, tanti team e una risposta così positiva dal territorio ci dà la carica per guardare avanti. Cervia ospiterà il Campionato del Mondo Offshore anche nei prossimi tre anni».

Giampaolo Montavoci da sempre motore dei più importanti eventi della motonautica (Associazione Motonautica Venezia): «Un weekend di gare interessante. Bellissima la giornata di venerdì, anche se per noi un po’ sfortunata: il mare era quello giusto, quello che amiamo, ma forse eravamo troppo alti con l’assetto e abbiamo avuto problemi di raffreddamento. Siamo stati costretti a rallentare, ma nonostante tutto abbiamo chiuso secondi nella classifica italiana e quarti in quella mondiale. Domenica, con mare più calmo, ho portato a casa un terzo posto nell’italiano e un quinto nel mondiale. È solo l’inizio, ci aspettano ancora due tappe e quattro gare. In Norvegia speriamo di fare ancora meglio. Un grazie particolare ai giudici di gara, alla FIM, alla UIM ed a tutta l’organizzazione, ora testa al lavoro per migliorare e ottimizzare le imbarcazioni prima della tappa di Rodi Garganico».