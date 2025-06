Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni: eletto il successore di Malagò

Le parole di Buonfiglio

"Dobbiamo essere consapevoli delle competenze che abbiamo qua attorno. Dobbiamo impegnarci ad arrivare nei porti internazionali perché vuol dire rafforzare il prestigio ed essere presenti dove si decide, e solo se ci sei puoi essere protagonista". Sono le prime parole da nuovo presidente del Coni di Luciano Buonfiglio. Ringraziato Malagò "per quanto fatto in questi dodici anni", oltre a un grazie "a tutti che sono stati a fianco a me in questo percorso", Buonfiglio nel suo primo discorso si è rivolto con grande fair-play al suo principale rivale: "Non era facile ma desidero sottolineare la correttezza di Luca Pancalli, a cui va tutto il più affettuoso saluto". "Non posso non sottolineare i membri Cio che sono con noi, perché sono un valore aggiunto - ha poi aggiunto - L'Italia è protagonista nel mondo e loro ci rappresentano dove si decide lo sport mondiale". Quindi la chiosa: "Non è il tempo delle parole perché ci aspettano i fatti ma ora si elegge una giunta particolarmente importante perché c'è un grande cambiamento. Vi invito a votare con il cervello prima che con il cuore".