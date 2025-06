La Fondazione Polito saluta Malagò: «Con lui traguardi mai toccati prima»

Il passaggio di consegne tra Giovanni Malagò e Luciano Buonfiglio è già storia, ma c'è chi non dimentica un passato ricco di successi e soddisfazioni. E tiene a ringraziare il presidente del Coni uscente. Così si legge in una nota della Fondazione Fioravante Polito - “Museo e Biblioteca del Calcio" di Santa Maria di Castellabate (Salerno): «La Fondazione Polito saluta con profonda gratitudine il più grande Presidente nella storia del Coni, Giovanni Malagò. Sotto la sua guida ispirata, lo sport italiano ha raggiunto traguardi mai toccati prima, conquistando un prestigio senza pari, in patria e nel mondo. Con visione, passione e dedizione, ha elevato l’intero movimento sportivo a vette d’eccellenza. Per la Fondazione Polito, è un onore immenso avere Giovanni Malagò come Presidente Onorario: un simbolo di valori, un esempio di leadership, un amico dello sport e della vita. Grazie, Presidente, per aver scritto una pagina luminosa nella storia dello sport italiano».

