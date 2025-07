"Presto un incontro UFC alla Casa Bianca", l'idea di Trump

Un incontro di arti marziali miste alla Casa Bianca. Questa l'ultima idea del Presidente statunitense, Donald Trump , in vista delle celebrazioni dei 250 anni dell'indipendenza americana nel 2026. "Ognuno dei nostri parchi nazionali, campi di battaglia e siti storici ospiterà eventi speciali. E credo che organizzeremo anche un incontro UFC sui terreni della Casa Bianca con circa 20-25.000 persone", ha affermato Trump all'Iowa State Fairgrounds, in un evento che ha anticipato le celebrazioni per il 4 luglio, giorno dell'indipendenza.

L'amico Dana White chiamato in causa

Trump ha tirato in ballo l'organizzazione del suo amico, Dana White. "Avremo un incontro UFC nei giardini della Casa Bianca, pensateci. Abbiamo tanto spazio. Costruiremo qualcosa... anzi lo farà Dana. Si tratta di un incontro per il titolo, un vero match". Il presidente assiste a incontri della Ultimate Fighting Championship, l'ultimo dei quali si è svolto a giugno in New Jersey, e ha un'alta considerazione verso i fan di questo sport. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha condiviso su X le dichiarazioni di Trump, aggiungendo: "Sarà epico". "Siamo in contatto con la Casa Bianca per l'organizzazione di un evento UFC", ha confermato invece un funzionario dell'organizzazione di MMA alla CNN. Si attendono risposte da parte della UFC e la sua società madre, TKO Group Holdings.