Baumgartner morto, parapendio fatale: il motivo della tragedia. Felix, addio a una leggenda

FERMO - È morto a 56 anni Felix Baumgartner base jumper e paracadutista austriaco di 56 anni, noto per le sue imprese estreme tra cui il lancio dalla stratosfera. Secondo la prima ricostruzione, il 56enne avrebbe avuto un malore mentre era in volo con il parapendio a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, finendo in una piscina. Chiamata l'eliambulanza dall'ospedale Torrette di Ancona, il base jumper era già morto all'arrivo dei soccorsi. Il recordman alloggiava in una struttura ricettiva di Fermo insieme alla moglie, accorsa sul luogo della tragedia subito dopo la tragedia.

La ricostruzione

Nel pomeriggio il 56enne aveva acceso il suo parapendio: breve il tragitto percorso prima dello schianto avvenuto intorno alle 16 quando il mezzo è precipitato sul bordo di una piscina, urtando anche una ragazza, animatrice nella struttura. Nulla di grave fortunatamente per lei che è stata comunque trasportata all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Per il 56enne invece non c'è stato niente da fare; a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo, tra lo sconcerto dei presenti

Ipotesi

Una prima ipotesi è che lo sportivo sia stato colto da un malore fatale che gli ha fatto perdere il controllo del velivolo, poi precipitato nella struttura ricettiva elpidiense. Ma non sono esclusi un guasto tecnico o un imprevisto in volo a cui il famoso base-jumper austriaco non è riuscito a porre rimedio. Tutte le ipotesi sono al momento al vaglio7 degli inquirenti. Insieme ai sanitari, sul luogo della tragedia, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area considerando anche la perdita di carburante dal motore del parapendio. Gli stessi uomini del 115 hanno informato l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) che ha competenza sugli incidenti aerei che farà accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Nel frattempo i carabinieri hanno circoscritto l'area mentre il parapendio è stato posto sotto sequestro