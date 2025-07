“È stato terrificante”: Nadal, brutto incidente per un pilota del team

Brutto incidente a Monaco, dove si stanno svolgendo le gare di motoscafi elettrici E1 valide per il campionato del mondo UIM 2025. Tom Chiappe , pilota francese di 25 anni, si è scontrato a velocità sostenuta con un mosocafo che veniva da un'altra direzione. Grande preoccupazione per le condizioni dei diretti interessati, ma fortunatamente l'incidente non ha provocato gravi conseguenze. Lo stesso Chiappe ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: "Grazie per tutti i vostri messaggi, sto bene, sono solo un po' scioccato dall'impatto dell'incidente! Grazie a tutti i soccorritori e a tutto il team Rafa", ha scritto in una storia sul suo account Instagram.

Le parole di Nadal

Lo spavento ha colpito su tutti Rafael Nadal, capitano del Team Rafa nel quale corre Tom Chiappe: "Ero preoccupato perché è stato terrificante. Io mi trovavo proprio vicino al tracciato su un'altra barca e l'ho visto dal vivo. Ero preoccupato per Tom onestamente. Da lì sembrava pericoloso quando lo abbiamo visto, ma penso che siamo stati abbastanza fortunati, la cosa principale è che lui stia bene. Tutto il resto non importa quando succedono cose del genere", ha dichiarato ai microfoni dell'E1 Series. L'ex tennista spagnolo ha aggiunto una storia su Instagram nella quale ha confermato lo scampato pericolo e guarda avanti per il futuro del suo team: "Oggi abbiamo avuto un incidente in acqua. Per fortuna stiamo tutti bene ed è la cosa più importante. In momenti come questi, la chiave è essere uniti con forza e atteggiamento positivo. Restiamo uniti, come sempre, come una squadra".