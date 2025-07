Europei Hockey Inline: l’Italia nelle storia con l’oro Under 17

L’Under 17 azzurra scrive la storia dell’hockey inline italiano conquistando l’oro nel Campionato Europeo chiuso ieri, sabato 19 luglio, a Cittadella (PD). Nazionale azzurra che non era mai riuscita, in nessuna categoria, a salire sul gradino più alto del podio in una competizione internazionale.

Ce l’hanno fatta i giovani giganti azzurri che, battendo la quotata Francia per 3-2, hanno realizzato un sogno grandissimo, inseguito da sempre, come affermano il CT delle squadre nazionali, Luca Rigoni e il responsabile squadre nazionali Skate Italia, Gianluca Tomasello: “Ci abbiamo provato dal 1995 prima come giocatori, poi come staff azzurro, senza mai riuscirci. Oggi questi ragazzi hanno scritto la storia dell’hockey inline. Siamo fieri di loro e siamo felici che l’Italia possa festeggiare questo risultato unico. Hanno dato un grande esempio a tutti sapendo gestire con lucidità e compostezza il risultato fino alla fine”.

Azzurrini nella storia

Che finale e che festa tricolore ! Dopo aver battuto la Repubblica Ceca, in semifinale, gli azzurrini dell’Under 17 sono andati a giocarsi la medaglia d’oro contro la Francia. Ed è qui che sono uscite le forti individualità e la compattezza di un gruppo che ha condotto un Europeo da manuale. Dunque un epilogo di altissimo livello con il supporto del pubblico di casa, come “arma vincente”. Una finale che ha visto la Francia per nulla timorosa già dall’inizio della gara. Montaclair riesce a superare la buonissima guardia di Corazzari. Capitan Oro non ci sta e al 12’09” suona la carica riportando la situazione sulla parità: 1-1. Nemmeno il tempo di esultare che la Nazionale d’Oltralpe passa ancora avanti con la doppietta di Montaclair (12’44”); il CT Rigoni e coach Grigoletto chiamano il time out. Prima della fine della frazione arriva una situazione di power play che però gli azzurrini non concretizzano. Nel secondo tempo l’Italia riesce a mantenere il focus sull’obiettivo: rete di Gloder al 8’33” e di Securo al 11’37”. Da qui la Francia prova in tutti i modi a beffare Corazzari, ma gli azzurrini mantengono lucidità e sangue freddo, fino a conquistare una meritatissima medaglia d’oro.

A Cittadella un Europeo dai grandi numeri

Dopo l’European League per club di fine aprile, la provincia padovana è stata nuovamente protagonista con i Campionati Europei 2025 di Hockey Inline di Cittadella. Ad ospitare la manifestazione continentale i due impianti di via Angelo Gabrielli. Gare della Nazionale Senior femminile e della Junior maschile andate in scena dall’8 al 12 luglio. A seguire riflettori puntati sugli azzurri Senior e sull’Under 17 maschile, nell’evento chiuso ieri, sabato 19 luglio, proprio con l’oro storico degli Azzurrini.

Importanti i numeri della competizione: oltre 850 persone tra atleti e staff, suddivisi in 36 squadre provenienti da 15 Paesi. Durante gli 11 giorni di Campionati sono state 113 le gare a calendario (suddivise su due impianti adiacenti) e 20 gli arbitri di 10 nazionalità diverse.

Senior Donne di bronzo

Senior Donne che mettono al collo la medaglia di bronzo, battendo 0-5 la Germania nella finale per il terzo posto. Le azzurre del ct Rigoni, all’Europeo in Belgio di due anni fa, avevano raggiunto il terzo posto solamente perché la Namibia, come da accordi, non poteva arrivare a medaglia. Questa volta, invece, podio meritato sul campo e tanta soddisfazione per coach Franko e per le sue ragazze. A salire sul gradino più alto sono le spagnole che si riconfermano campionesse europee, vicecampionesse le francesi. Grande soddisfazione dell’allenatore delle Senior, Juraj Franko: “Siamo partiti male, ma è stato un crescendo di gara in gara. La finale per il terzo posto contro la Germania è stata la partita perfetta che ci meritavamo. Il nostro obiettivo era arrivare tra i primi quattro - ha sottolineato Franko - La medaglia di bronzo è la ciliegina sulla torta”.

Quarta piazza per i Senior Uomini. Chiudono quinti gli Azzurri Junior

Non riescono invece nell’impresa i Senior Uomini che non ce la fanno ad avere la meglio sulla Svizzera, perdendo per 7-3 la finale per il bronzo. Non va come da pronostici, e nemmeno come da speranze, la finale per la medaglia di bronzo tra gli azzurri e la Svizzera, per altro battuta da Bellini e compagni tre giorni prima nella fase a gironi per 8-2. L’Italia era reduce dalla sconfitta ai rigori 2-3 (2-2 nei tempi regolamentari) nel match epico contro la Francia che dava accesso alla finale e a quella tanto sognata medaglia d’oro. Ma l’incontro con la Svizzera per il bronzo non si mette bene fin dall’inizio perché nei primi 15’ di gioco i rossocrociati vanno a segno per ben tre volte. Finisce al quinto posto l’avventura europea degli Junior. Si laureano nuovi campioni continentali gli spagnoli, seguiti dai colleghi della Repubblica Ceca e della Slovacchia. Nazionale Junior Italiana di coach Bellini che, dopo aver superato senza difficoltà il Belgio (0-16 con i fratelli Meconi e capitan Sesana autori di ben tre reti a testa) nella partita contro la Namibia centra il quinto posto, seppur con qualche brivido, chiudendo con il punteggio finale di 7-3.