Hulk Hogan è morto, addio alla leggenda del Wrestling mondiale

Hulk Hogan è morto. L'ex wrestler e attore statunitense si è spento all'età di 71 anni. Stando a quanto riportato da Tmz Sport, il sei volte campione Wwe e volto popolarissimo dell'immaginario collettivo americano - icona degli anni Ottanta e Novanta - è scomparso a causa di un malore di probabile natura cardiaca, che lo ha colpito nella mattina di giovedì 24 mentre si trovava all'interno della sua abitazione a Clearwater, in Florida. La notizia segue le insistenti indiscrezioni sul peggioramento delle condizioni di salute di Hogan - la stessa redazione di Tmz lo aveva dato "sul letto di morte" - che sono circolate dopo l'intervento al collo a cui si era sottoposto Hogan - al secolo Terry Eugene Bollea - . La famiglia, e in particolare la moglie Sky Daily, aveva sempre rassicurato i suoi fan dichiarando che lo stato di salute dell'ex attore risentisse semplicemente degli effetti della riabilitazione post operatoria. Fonti locali riportano come la leggenda del wrestling sia stata trasportata in ambulanza dopo il malore.