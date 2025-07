Scherma: a Tbilisi tre azzurri mancano di poco l'impresa

Non sono arrivate medaglie per l’Italia, nella sesta giornata dei Mondiali di Tbilisi, ma buone indicazioni sia dalla spada maschile che dalla sciabola femminile che hanno messo in pedana le ultime due gare del programma individuale. Gli spadisti Davide Di Veroli, 23 anni, e Matteo Galassi, ancora under 20 e già due volte a bersaglio nei recenti Europei di Genova, hanno chiuso ai piedi del podio,