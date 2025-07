Europei a Kaunas: Giorgia Gennaro è bronzo, azzurre U15 terze a squadre. Boero nono tra gli U19  

Doppietta azzurra ai Campionati Europei Under 15 di Pentathlon Moderno , a Kaunas, in Lituania. Le giovanissime pentatlete italiane in gara hanno conquistato due preziose medaglie di bronzo. Nella finale femminile, infatti, Giorgia Gennaro (Scuola Sport) si conferma sul podio: dopo l’argento di un anno fa a Sofia, la giovane astigiana, classe 2012, ha chiuso al terzo posto (1138 punti) una gara intensa, terminata alle spalle della coetanea ungherese Nora Kosa , oro a 1166, e dell’atleta della Repubblica Ceca Klara Joskova , argento con 1154. Bene anche le altre azzurre in gara, tutte alle prime esperienze internazionali: decima Emily Ferrari (Pentamodena) con 1107 punti, diciannovesima Flaminia Falconi (La Primula Bianca) a 1086, mentre Giulia Secci (Scuola Sport) ha chiuso ventiquattresima con 1057 punti. Grazie a questi risultati le atlete italiane ( Gennaro-Ferrari-Falconi ) hanno conquistato il bronzo a squadre (3331 punti) alle spalle di Ungheria (3390) e Repubblica Ceca (3387).

Finale maschile U15

Nella finale maschile il migliore degli azzurrini è stato Fabio Massimo Del Moro (A.S.D. Elite), quinto alla sua prima finale continentale con 1196 punti, quindicesimo Patrick Michele Florea (A.S.D. Elite) con 1178 punti, ventesimo Andrea Selmi (Pentamodena) con 1170 e ventiquattresimo Sebastian Fantin (Pentanuoto) con 1147 punti. Oro per l’ungherese Botond Birta (1219), argento per il turco Mehmet Doruk Ozkan (1216) e bronzo per il ceco Samuel Holicek (1205). Nella classifica a squadre Italia quinta (3544 punti), oro per l’Ungheria davanti a Repubblica Ceca e Turchia.

Finale maschile U19

Nella finale maschile Under 19, infine, il miglior risultato azzurro è quello di Alessandro Boero (Junior Asti) nono con 1497 punti e protagonista di una bella rimonta dal sedicesimo posto al via del laser run. Ventunesimo Umberto Caringi (Farapentathlon) con 1474 punti, trentaquattresimo Alessandro Forciniti (Fiamme Oro) con 1406 punti. Doppio podio per il team ucraino: il campione europeo Under 19 è Oleg Rybak (1546), argento per il britannico Reuben Cawley (1540) e bronzo ancora per l’Ucraina con Oleksandr Chernyshev (1532). Nella classifica a squadre oro per l’Ucraina davanti a Polonia e Lituania con l’Italia settima.

Domani, a Kaunas, penultima giornata di gare con la finale femminile Under 19 che vedrà in gara le azzurre Alice Gelormino (Area 51), Annachiara Allara (Junior Asti) e Alessia Canto (Avia Pervia) e le staffette Under 15.