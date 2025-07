Travolta da una frana in Pakistan, la tragedia incredibile porta via la bicampionessa olimpica

Laura Dahlmeier, campionessa olimpica e mondiale di biathlon, è morta all'età di 31 anni. Nella giornata di lunedì 28 luglio la tedesca è stata travolta da una frana sul Laila Peak, una montagna nella valle di Hushe in Pakistan, a un'altitudine di circa 5.700 metri. "Laura ha arricchito la nostra vita e quella di molti con il suo modo caldo e diretto. Ci ha dimostrato l'importanza di lottare per i propri sogni e obiettivi e restare sempre fedeli a se stessi. Ti siamo grati di cuore, cara Laura, per averci permesso di far parte della tua vita. I ricordi che condividiamo ci danno forza e coraggio per continuare il nostro viaggio", si legge in un post pubblicato sul profilo Instagram di Dahlmeier.