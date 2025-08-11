L’italia è già nel futuro: Doualla trascina la 4X100 nell’oro!

Clamoroso. Vincere i 100 metri e la 4x100, ci riporta indietro all’agosto del 2021 e con un paragone improponibile ci ricorda la vittoria di Marcell Jacobs nei 100 e la 4x100 degli azzurri ai Giochi di Tokyo. Quattro anni dopo in una cittadina della Finlandia, Tampere, dove l’atletica è una sorta di religione, una ragazza italiana di 15 anni (16 a novembre) Kelly Doualla Edimo, nata a Pavia da genitori came