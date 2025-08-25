L’Italia pronta a ruggire per i Mondiali Open di sci nautico

RECETTO, 25 AGOSTO 2025 – Coraggio e agonismo, forza di volontà e tecnica: l’Italia dello sci nautico da domani scende nell’arena di Recetto. Lo specchio d’acqua del Sesia, in Piemonte, Centro tecnico federale della Fissw, per una settimana sarà l’epicentro delle discipline classiche. È qui che si svolgeranno i Mondiali, una gara che la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard, insieme alla FISSW Servizi, ha voluto riportare in Italia dopo 24 anni. Tredici gli azzurri convocati per gli Iwwf World Waterski Championship 2025 – questo il nome ufficiale della competizione – curata dalla FISSW Servizi con il contributo del Dipartimento dello Sport, della Regione Piemonte e della FISSW, sotto l’egida del CONI e della IWWF – International Waterski & Wakeboard Federation. Capitanati dal veterano e plurimedagliato Thomas Degasperi , al Centro Tecnico Federale FISSW del Parco Nautico del Sesia a Recetto ci saranno in squadra Carlo Allais , Alice Bagnoli , Nicholas Benatti , Francesco Caldarola , Brando Caruso , Beatrice Ianni , Matteo Luzzeri , Edoardo Marenzi , Vincenzo Marino , Florian Parth , Arianna Sacco e Vittoria Saracco .

I 13 atleti in gara

Tredici atleti in totale, per andare a caccia delle medaglie di squadra e per i podi individuali nello slalom, nel salto e nelle figure, con la guida dei tecnici Elisabetta Galli e Riccardo Casilli e le cure dello staff medico del dottor Lorenzo Benassa e del fisioterapista Giacomo Micucci. La squadra italiana è tra le più blasonate del mondo e arriva con due titoli open cuciti al petto: l’oro e l’argento europei nello slalom ottenuti da Degasperi e Caruso e l’oro di squadra e diverse medaglie individuali ottenute pochi giorni fa in Austria all’europeo dedicato agli under 21. Ovviamente gli azzurri dovranno fare i conti con atlete ed atleti di nazioni altrettanto preparate, a partire dagli americani, vincitori del mondiale 2023, e dei canadesi, da sempre ai vertici. Il team è in ritiro a Novara dal 19 agosto dove si è allenato in vista dell’apertura delle prove preliminari, prevista per domani 26 agosto alle 15 con lo slalom uomini. Tra le file italiane un mix di atleti esperti e giovani. Tra questi ultimi, il 23 agosto si sono uniti i medagliati agli europei junior appena tornati da Vienna: Vittoria Saracco, medaglia d’oro nello slalom, Florian Parth, argento nello slalom e bronzo nel salto e nella classifica generale, e Vincenzo Marino, argento nella classifica generale e quarto nelle figure e nel salto.

"Italia in mostra in tutto il suo splendore"

«Recetto già da qualche settimana respira un’aria internazionale ed è pronta per il più prestigioso evento di sci nautico del 2025 – spiega Luciano Serafica, amministratore delegato FISSW Servizi e responsabile dell’organizzazione tecnica e logistica dell’evento – i più forti atleti del mondo sono arrivati già da diversi giorni per familiarizzare con il piano d’acqua e i campi gara; e il Centro tecnico federale ha cambiato pelle: non solo una struttura all’avanguardia per gli allenamenti e le gare, ma oggi è anche un villaggio sportivo con area stampa e tv, area ospitalità, mensa e ovviamente la zona dedicata agli atleti. Ora un grande in bocca al lupo a tutti per la competizione». «Abbiamo sognato a lungo di organizzare questa gara, oggi diamo il via a un evento di altissimo livello grazie alle sinergie a un incredibile lavoro di squadra – afferma Claudio Ponzani, presidente della FISSW – l’Italia si mette in mostra in tutto il suo splendore: il Centro di Recetto è considerato tra i migliori al mondo ed è incastonato in un territorio ricco di storia e da potenzialità turistiche enormi. Come Federazione promuoviamo i nostri bellissimi sport, ma facendo questo incoraggiamo anche il turismo sportivo, un modo per stimolare anche l’economia di territori».

Attese oltre 2 mila persone

Per Recetto e la provincia di Novara sono stati e saranno infatti giorni intensi. Il territorio ha iniziato ad ospitare sin dal 10 agosto atleti, tecnici e le loro famiglie, che hanno animato il comune piemontese e dato impulso anche al commercio locale. Durante i prossimi giorni è stimato un movimento di oltre due mila persone, mentre alla competizione parteciperanno circa 200 atleti da 33 nazioni. Il pubblico delle grandi occasioni potrà così ammirare dal vivo uno sport unico e affascinante che avrà il suo apice il 31 agosto con le finali di tutte le categorie e la cerimonia di chiusura. Il Mondiale di sci nautico era stato presentato il 15 luglio a Roma durante un evento pubblico con la presenza e gli interventi della ministra del Turismo Daniela Santanché, del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, del sindaco di Recetto Lido Beltrame e in videocollegamento del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. L’evento è sostenuto da Kappa, Nuii - Maxibon, Nautique, Masterline, Eagle e Vicolungo the Style Outlets, con il supporto istituzionale del Ministero per lo Sport e i Giovani, del Ministero del Turismo, della Regione Piemonte, della Provincia di Novara, del Comune di Recetto, del Coni, del CIP Comitato Italiano Paralimpico e di Sport e Salute. Per maggiori informazioni, i risultati in diretta e il live streaming, si può consultare il sito della Fissw a questo link e il sito della IWWF a questo indirizzo.

Il Mondiale in sintesi: data e luogo

26 – 31 agosto 2025

Centro Federale FISSW

Parco Nautico del Sesia, Recetto (NO), Piemonte

Organizzazione

FISSW Servizi

con il contributo Dipartimento dello Sport, Regione Piemonte e FISSW Sotto l’egida di: CONI e IWWF – International Waterski & Wakeboard Federation

Cos’è il Mondiale Open

Massimo evento internazionale delle discipline classiche di Sci Nautico (slalom, figure, salto, combinata)

Tra i partecipanti attesi:

Oltre 200 atleti;

33 Nazioni;

• Più di 2000 persone tra tecnici, delegazioni, accompagnatori e pubblico

internazionale.

Valore per l’Italia

Rafforzamento dell’identità sportiva nazionale Promozione del territorio piemontese e italiano Ricadute economiche per accoglienza, turismo e commercio locale Evento sostenibile, inclusivo e ad alta visibilità internazionale

Programma (link)

Domenica 24 – martedì 26 agosto: allenamenti, familiarizzazione sul campo gara, prove preliminari Mercoledì 27 agosto: cerimonia di apertura (Complesso Monumentale del Broletto Novara) Mercoledì 27 – sabato 30 agosto: slalom, figure, salto, combinata e a squadre

Domenica 31 agosto: finali e cerimonia di chiusura - Complesso Monumentale del Broletto Novara

Attività collaterali previste

Villaggio sponsor e area hospitality

28 agosto: Assemblea IWWF con delegazioni da oltre 100 Paesi

Sponsor e partner commerciali

Kappa, Nuii, Maxibon, Nautique, Masterline, Eagle, Vicolungo the Style Outlets

Media partner

RDS, Sky, Tuttosport

Partner istituzionali

Ministero per lo Sport e i Giovani, Ministero del Turismo, Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Recetto, Coni, CIP Comitato Italiano Paralimpico, Sport e Salute, IWWF