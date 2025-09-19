Tuttosport.com

Italia, la meglio gioventù: un’estate da sogno dal nuoto al volley, al basket all'atletica

Una “generazione d’oro”, altroché “generazione z”. Quella che, con l’autunno ormai alle porte, è pronta a cedere il testimone ai coetanei degli sport invernali
Daniele Galosso
1 min
Italia, la meglio gioventù: un’estate da sogno dal nuoto al volley, al basket all'atletica© EPA

L’estate italiana ha i riccioli sbarazzini e il sorriso contagioso di Mattia Furlani. Illuminata, proprio sul crepuscolo, dalla sua accecante medaglia d’oro. E mica solo da quella, mica solo da lui, che pure simboleggia in tutto e per tutto l’esplosione di una generazione sportiva che già s’annuncia vincente. Dall’atletica, in cui la 15enne Doualla è già più presente che futuro, in giù. Basti pensare ai talenti eme

