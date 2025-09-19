Le MMA tornano a Roma: il 4 ottobre la card più importante della storia italiana al Palapellicone di Ostia

Sabato 4 ottobre 2025, dalle ore 17:00, lo storico Palapellicone di Ostia ospiterà la 195 esima edizione dei Cage Warriors, l'evento di arti marziali miste più prestigioso d’Europa giunto in Italia alla sua ottava edizione. Una serata unica che porterà nella Capitale i migliori atleti italiani e internazionali. Il programma prevede una serie di incontri di altissimo livello, con atleti di fama internazionale pronti a regalare spettacolo e adrenalina agli appassionati. Fondata a Londra nel 2001, Cage Warriors Fighting Championship - Cage Warriors o CWFC - è un'associazione irlandese di arti marziali miste presieduta da Graham Boylan , da dove è partita anche la stellare carriera dell’icona Conor McGregor .

L’incredibile e adrenalinica manifestazione, ospitata nel corso degli anni in Galles, Scozia, Irlanda, Giordania, Libano, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Russia, Danimarca, è giunta in Italia nel 2022 grazie a Lorenzo Borgomeo, head coach del più importante team italiano di MMA, l'Aurora MMA. “Il supporto e la fiducia del Cage Warriors nel nostro paese e nei nostri fighters mi sorprende sempre di più. Un progetto che era nato per testare un territorio si è rivelato un successo senza precedenti ed ora grazie a tutto questo lavoro e a questa fiducia anche l’Italia è un vivaio europeo per entrare nell’Olimpo del combattimento, l’UFC” - afferma orgogliosamente Lorenzo Borgomeo.

Tra i protagonisti della serata Dario Bellandi, l’atleta più titolato d’Italia che difenderà la cintura dei pesi medi, e Daniele Scatizzi e Francesco Nuzzi, due leggende italiane che faranno il loro attesissimo ritorno. Nella gabbia anche Niccolò Solli e Khadim Dia, tra i nomi più promettenti della scena europea, Luca Borando, Niko Ceraglia, Emanuele Tetti, Dylan Hazan, Simone D'anna e Pietro Mochetti, oltre a numerosi derby romani e italiani che promettono spettacolo puro. Infine spazio anche alle donne con il match femminile più importante nella storia delle MMA italiane ed europee: Chiara Penco vs Fabiola Pidroni.

Quando: Sabato 4 ottobre 2025, dalle ore 17:00

Dove: Palapellicone, Ostia - Roma

Biglietti disponibili sul sito ufficiale: www.cagewarriors.com