Torna la Wellness Week, la settimana del movimento e dei sani stili di vita

Le parole di Nerio Alessandri
“È una grande soddisfazione veder crescere la Wellness Week, che anno dopo anno coinvolge sempre più professionisti e realtà: una grande alleanza per promuovere i sani stili di vita all’insegna del benessere, della prevenzione e del buon vivere romagnolo – afferma Nerio Alessandri, fondatore e presidente della Wellness Foundation e di Technogym -. È questo lo spirito con cui è nata la Wellness Valley e ringrazio tutte le persone che dal 2003 credono nel progetto e si impegnano a fare della Romagna una vera eccellenza nella promozione della salute. I risultati si vedono e tanti territori in giro per il mondo si stanno ispirando al nostro modello per un futuro più sano e sostenibile”.
La Wellness Week – che coincide con la Settimana Europea dello Sport – si è aperta il 23 settembre con un evento inaugurale a Cesena presso la Biblioteca Malatestiana, con gli interventi di Enzo Lattuca, Sindaco di Cesena; Nerio Alessandri, Presidente di Wellness Foundation e Technogym; Roberta Frisoni, Assessora al Turismo, Commercio e Sport, Regione Emilia-Romagna; Massimo Fabi, Assessore alle Politiche per la Salute, Regione Emilia-Romagna; Lorenzo Menicanti e Fabrizia Lattanzio della Rete Cardiologica IRCCS; Andrea Dovizioso, Pilota motociclistico, Dimitri Bisoli e Massimiliano Mangraviti del Cesena Football Club.
È stata un’occasione per dialogare di sport, benessere e qualità della vita, priorità indiscusse per il Comune di Cesena e per l’intera Regione Emilia-Romagna, riconosciuta come eccellenza nella promozione della salute. È stata anche l’opportunità per celebrare la Settimana Europea dello Sport e il #BEACTIVEDAY, una giornata istituita da EuropeActive e supportata dalla Commissione Europea per promuovere su larga scala i sani stili di vita basati sull’attività e l’esercizio fisico. La decima edizione della Wellness Week ha un focus speciale sulla prevenzione cardiovascolare, grazie alla partnership tra Wellness Foundation e Rete Cardiologica IRCCS del Ministero della Salute, che sta coordinando CVrisk-IT, il più grande progetto nazionale di prevenzione primaria cardiovascolare attivato in Italia. L’iniziativa culminerà il 29 settembre nella celebrazione del World Heart Day, insieme alla World Heart Federation.
Wellness Week, alcuni eventi in programma
LAB - Calcolo del rischio cardiovascolare (Club Ippodromo Cesena – sabato 27 e domenica 28 settembre): nell'ambito dello studio CVrisk-IT di Rete Cardiologica, i cittadini in buona salute dai 40 agli 80 anni senza precedenti cardiovascolari (e con esami sul colesterolo effettuati nei sei mesi precedenti) potranno ricevere un calcolo personalizzato del proprio rischio cardiovascolare a cura dell’IRCCS INRCA di Ancona.
Oltre 30 gli appuntamenti promossi dalla AUSL della Romagna in tutto il territorio, rivolti ai propri collaboratori e al pubblico, con l’obiettivo di favorire l’adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo: Open Day di prevenzione, convegni, momenti informativi, ambulatori di promozione della salute, camminate, attività in biblioteca per i bambini e le loro famiglie, sessioni di avvicinamento alla pratica dello yoga, educational sulla nutrizione per neogenitori, corsi per walking leader.
Presentazione del libro “Nel cuore degli altri” di Gabriele Bronzetti – presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena, domenica 28 settembre
Attivazioni a cura di master trainer Technogym presso le isole outdoor Technogym nel lungomare di Rimini (sabato 27) e Cervia-Milano Marittima (domenica 28) e una sessione rigenerante di Pilates nella spiaggia libera di Rimini (sabato 27)
Easy Run: la corsa solidale per tutti con partenza da Rimini e percorso di 16km e 8km
Poderino for Women, nel cuore delle colline romagnole: una giornata tutta al femminile, dedicata al prendersi cura, al movimento all'aria aperta insieme ad una sana alimentazione.
Cesena in Wellness, la grande festa al Club Ippodromo, che celebra la stagione del movimento all’aria aperta nel cuore della città.
Non può mancare Wellness Valley Cammina, l’appuntamento che ogni anno riunisce i gruppi di cammino della Romagna, questa volta con “revival” del gruppo Cesena Cammina, il 29 settembre in occasione della Giornata Mondiale del Cuore.
Degno di nota come sempre l’impegno di varie scuole primarie e secondarie, che – oltre a partecipare ad appuntamenti del calendario – coinvolgeranno bambini e ragazzi in attività wellness durante le ore di didattica con le Passeggiate Sensoriali nella pineta di Milano Marittima e fasi di gioco e pratica sportiva a scuola durante tutta la settimana.
Infine, sessioni di attività dedicate al benessere mentale, come la Mindfulness al Parco Naturale di Cervia in uno scenario rigenerante.