Motonautica, altro riconoscimento per Maurizio Schepici: premiato con il prestigioso Premio Armando Curcio

Il pilota di motonautica Schepici Maurizio , il 10 Ottobre presso il Teatro Manzoni di Roma, ha ricevuto un altro riconoscimento per meriti sportivi, venendo premiato con il prestigioso Premio Armando Curcio . Il premio si va ad aggiungere a quelli già ricevuti nel corso della sua Carriera: Leone D’Oro al Gran Premio Internazionale di Venezia, Palma d’Oro di Assisi con nomina ad ambasciatore di pace e sport nel mondo, Medaglia d’Oro a Valor Atletico del CONI, Cavallo d’oro Rai, nominato Cavaliere del Leone d’oro,«Ricevere questo premio – ha commentato Schepici, tesserato con la Federazione Italiana Motonautica – è una soddisfazione enorme. Quando è arrivata la mail che me lo preannunciava non volevo crederci, ma quando mi hanno telefonato per confermarmelo, mi sono emozionato. Per me e per la mia famiglia, questo premio è motivo di orgoglio».

Del Premio Armando Curcio, ormai arrivato alla XIX edizione, sono stati insignite tante donne e uomini del mondo del giornalismo, della cultura, delle imprese, della scuola, del cinema, del teatro; tra i tanti Maurizio Costanzo, Rita Levi Montalcini, Piero Angela, Arrigo Petacco, Mariangela Melato, Emanuele Severino e tante altre eccellenze che, nell’arco della propria carriera, si sono attivate per promuovere, con le loro iniziative, la crescita culturale delle giovani generazioni. I tanti riconoscimenti, però, non distolgono l’attenzione di Schepici: «E’ bello ricevere questi premi, ma ci penserò ancora per poco. La testa tornerà presto alle gare. Quando smetterò di correre, probabilmente mi renderò conto di quello che ho fatto».

«L'obbiettivo – precisa Schepici – è quello di crescere sempre di più. Sto facendo un percorso bellissimo con il mio team e, nonostante la stagione sia finita da poco, pensiamo già alla prossima. Ci sono tanti nuovi obiettivi da centrare, ad esempio dei nuovi primati Mondiali negli Emirati Arabi ed il campionato del mondo che faremo, forse, negli USA».