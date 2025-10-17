Tuttosport.com

Raffaele Chiulli rieletto alla Presidenza della Federazione Mondiale Motonautica

“Sono profondamente onorato, il futuro del nostro sport è ricco di opportunità”
2 min
Raffaele Chiulli rieletto alla Presidenza della Federazione Mondiale Motonautica
Raffaele Chiulli è stato rieletto e confermato Presidente dell’Union Internationale Motonautique (UIM) — l’organo di governo mondiale della motonautica, pienamente riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) — nel corso della 98ª Assemblea Generale della UIM, tenutasi a Shanghai, in Cina. "Sono profondamente onorato di essere stato rieletto Presidente — ha dichiarato Chiulli — e desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutte le Federazioni affiliate all’UIM per la fiducia e il rinnovato sostegno alla mia leadership. Insieme continueremo a promuovere il nostro sport, che unisce passione, innovazione e sostenibilità". Tra le priorità del nuovo mandato: la responsabilità ambientale, lo sviluppo dei giovani e l’inclusività. "Questi valori — ha aggiunto — continueranno a guidarci nel percorso di crescita e modernizzazione di questo straordinario sport". Chiulli ha poi voluto rivolgere un ringraziamento particolare al Governo cinese e alla Città di Shanghai per la calorosa ospitalità e l’eccellente organizzazione dell’evento, nonché al Presidente Onorario dell’UIM, S.A.S. il Principe Alberto di Monaco. "Il futuro del nostro sport è ricco di opportunità — ha concluso — e sono entusiasta di guidare la nostra comunità globale verso traguardi sempre più ambiziosi".

