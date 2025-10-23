Premio Nazionale Alessandro Mazzinghi 2025 a Giacomo Agostini

TORINO - La famiglia Mazzinghi, insieme alla commissione (Riccardo Minuti, Ugo Russo, Riccardo Signori, Dario Torromeo), in collaborazione con l’amministrazione comunale di Pontedera, ha scelto il vincitore del Premio Nazionale Alessandro Mazzinghi 2025. Giacomo Agostini, una leggenda dello sport italiano, sarà il protagonista della quarta edizione. Un’icona del motociclismo mondiale, quindici titoli: otto nella classe 500 e sette nella 350. Mai nessuno come lui. La manifestazione si terrà al Teatro Era di Pontedera, lunedì 27 ottobre alle ore 18:00. Ancora una volta il Premio celebrerà i grandi valori dello sport e renderà omaggio a due campioni assoluti: Alessandro Mazzinghi e Giacomo Agostini.