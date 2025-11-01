Tuttosport.com

Sighel: "Per Milano Cortina ho rinunciato al mare"

Il trentino è il primo azzurro ad aver vinto nella nuova stagione invernale: "Lo short track ha più adrenalina della MotoGP: che visibilità ai Giochi"
Daniele Galosso
1 min
Sighel: "Per Milano Cortina ho rinunciato al mare"© EPA

La lunga marcia d’avvicinamento del contingente italiano alle Olimpiadi di Milano Cortina è appena cominciata. E già è stato inaugurato il conteggio delle vittorie. Il primo e finora unico successo azzurro negli sport invernali, che ancora stanno albeggiando, porta la firma di Pietro Sighel, che nel mese di ottobre ha sbaragliato la concorrenza sui 1000 metri a Montreal, dove si sono disputate le prime due tappe dell’annata di short track. Pri

