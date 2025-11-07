Tragedia in Nfl: giocatore dei Dallas si è suicidato dopo incidente in auto

DALLAS (STATI UNITI D'AMERICA) - Una tragica scomparsa ha scosso il mondo della Nfl , la lega di football americano. Marshawn Kneeland , 24enne difensore dei Dallas Cowboy, è stato trovato morto con una ferita di arma da fuoco . Secondo le prime ipotesi delle forze dell'ordine dovrebbe trattarsi di un suicidio. "Marshawk era un compagno di squadra e un membro prezioso della nostra società. Siamo vicini alla compagna e alla sua famiglia", ha scritto la franchigia texana sul proprio sito web.

La nota del Dipartimento di Polizia

In un comunicato "il Dipartimento di Polizia informa di essere intervenuto per la localizzazione di un veicolo sfuggito durante un inseguimento all'interno della città di Frisco. Dopo aver perso di vista il veicolo, gli agenti lo hanno localizzato pochi minuti dopo, in seguito a un incidente sulla Dallas Parkway in direzione sud. I primi rapporti indicavano che un uomo, successivamente identificato come Marshawn Kneeland, 24 anni, di Plano, Texas, era fuggito a piedi. Gli agenti hanno stabilito un perimetro e avviato una ricerca dell'area con l'assistenza delle unità cinofile e dei droni del Dipartimento di Polizia di Frisco".

Lutto nel mondo della Nfl

"Durante la ricerca - prosegue il comunicato -, gli agenti hanno ricevuto informazioni secondo cui Kneeland aveva espresso pensieri suicidi (mentre le autorità lo cercavano, un centralinista ha riferito agli agenti che le persone che lo conoscevano avevano ricevuto un messaggio di gruppo "in cui gli diceva addio". Kneeland avrebbe scritto alla famiglia e ai compagni: "La farò finita con tutto"). Kneeland è stato poi ritrovato all'1:31, deceduto con quella che sembra essere una ferita da arma da fuoco autoinflitta. La causa e le modalità del decesso saranno stabilite dall'ufficio del medico legale della contea di Collin". L'agente di Kneeland, Jonathan Perzley, ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa di "un ragazzo che ha sempre messo il cuore in tutto quella cha ha fatto. L'ho visto lottare per farsi strada da ragazzino pieno di speranze partito con un sogno dalla Western Michigan per poi diventare un professionista rispettato per i Dallas Cowboys". Kneeland, scelta numero 56, di secondo giro, del Draft 2024, aveva segnato il suo primo touchdown nella sconfitta di martedì contro gli Arizona Cardinals. Anche la Nfl ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del 24enne.