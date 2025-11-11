A Roma la 37a Cerimonia del Gala “European City of Sport” di ACES

Il Salone d’Onore ha fatto registrare il tutto esaurito, ospitando rappresentanti istituzionali, dirigenti sportivi ed esponenti del mondo associativo. Presenti Presidenti del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico, dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, il Segretario Generale dei Comitati Olimpici Europei insieme a rappresentanze di ANCI, Special Olympics, europarlamentari, parlamentari e membri del CIO. Durante la cerimonia sono state consegnate le tradizionali Ciotole di Benemerenza dello Sport Europeo a sindaci, amministratori locali, dirigenti sportivi e atleti, riconoscendo l’impegno delle Amministrazioni insignite dei titoli ACES nella promozione dello sport come strumento di inclusione, educazione e coesione sociale.

All’evento hanno partecipato 40 Amministrazioni del network ACES, tra cui:

• Napoli, Capitale Europea dello Sport 2026

• Regione Liguria e Regione Puglia, Regioni Europee dello Sport 2025 e 2026

• Cernusco sul Naviglio, Capitale Europea dell’Integrazione e del Volontariato 2025

• invitato speciale la Repubblica di San Marino, Comunità Europea dello Sport 2026

La cerimonia ha rappresentato un momento di confronto e collaborazione tra enti locali, istituzioni e organizzazioni sportive, confermando il valore dello sport nel rafforzare comunità attive e inclusive.

Le dichiarazioni

Gian Francesco Lupattelli, Presidente ACES: “sono orgoglioso che ACES abbia coinvolto ad oggi oltre 6.000 municipi in tutto il mondo: una storia di 25 anni, una grande famiglia che continua a crescere.

Continuiamo a lavorare con tutti e per tutti, uniti nel valorizzarci e nel promuovere il benessere e la salute dei cittadini”

Luciano Buonfiglio, Presidente CONI: “lo sport rappresenta valori universalmente riconosciuti, e grazie ai Comuni questi valori vengono portati e rafforzati sul territorio. Ci tengo a complimentarmi con la città di Napoli, che il prossimo anno sarà Capitale Europea dello Sport 2026”

Marco Giunio De Sanctis, Presidente CIP: “ACES svolge un ruolo fondamentale nel dialogo con i Comuni e nella diffusione di buone pratiche. Per questo è importante continuare a stimolare il lavoro fin dall’elaborazione dei dossier, così da rafforzare il percorso verso una reale e crescente inclusione sui territori”

Un appuntamento che si conferma significativo del panorama sportivo istituzionale, a sostegno dello sport come elemento di crescita e partecipazione per i territori.