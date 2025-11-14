Fiorello tra calcio e Musetti su Radio2: ironia sul 9-0 e sulla Davis mancata

La Pennicanza da ridere. “Mi dispiace per Lorenzo, ci avevo sperato. E il Vaticano ha tirato un sospiro di sollievo”. “Per i Mondiali dobbiamo battere la Norvegia 9-0"

14 novembre 2025, 17:32 2 min fiorello radio2 la pennicanza