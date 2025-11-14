Tuttosport.com
Fiorello tra calcio e Musetti su Radio2: ironia sul 9-0 e sulla Davis mancata

La Pennicanza da ridere. “Mi dispiace per Lorenzo, ci avevo sperato. E il Vaticano ha tirato un sospiro di sollievo”. “Per i Mondiali dobbiamo battere la Norvegia 9-0"
2 min
fiorello radio2 la pennicanza
Fiorello tra calcio e Musetti su Radio2: ironia sul 9-0 e sulla Davis mancata
TORINO - L’appuntamento quotidiano con La Pennicanza di Fiorello, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2 e in visual sul canale 202 del digitale terrestre, offre 45 minuti di risate, improvvisazione e gag surreali che intrecciano cronaca, sport e costume. Si passa poi alla cronaca sportiva: “Ieri sera la Nazionale ha giocato una partita straordinaria contro la corazzata Moldavia: 2-0! Per qualificarci ai Mondiali, domenica, ci basta vincere contro la Norvegia 9-0… E’ fatta!!! E far marcare Haaland dagli Avengers”, ironizza lo showman. E aggiunge: “Mi dispiace per Musetti, ieri era lì ci avevo sperato. E il Vaticano ha tirato un sospiro di sollievo: Musetti quando perde un punto fortunatamente non c’è mai l’audio, però il labiale si legge perfettamente. E’ l’unico cui si vedrebbe il labiale anche in radio”. Prosegue poi: “Musetti non farà la Coppa Davis perché è stanco. E Netflix si è già portato avanti con una nuova serie: La coppa che non c’aveva voglia nessuno. Dopo Sinner ora abbiamo quella su Musetti e noi abbiamo anche il trailer”.

Un mix di sport, attualità e fantasia che conferma “La Pennicanza” come uno degli show radiofonici più freschi e irresistibili della stagione su Rai Radio2.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altri Sport

