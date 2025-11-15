Gabriele Vescio eletto presidente della FIPM

Gabriele Vescio , con il 61.22% (499.618 voti) è stato eletto alla guida della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, questa mattina nel corso dell’ Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva , che si è svolta a Roma presso l’Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti”. L’altra candidata, Maria Elena Panetti, ha ottenuto il 38.78% (316.446 voti).

“Grazie a tutti. E’ veramente un grande onore e una grande responsabilità rivestire questo ruolo, spero di poterlo fare al meglio. – ha dichiarato Vescio, appena eletto – Non mi piacciono le frasi fatte, non voglio dire ‘sarò il Presidente di tutti’ perché non voglio essere il Presidente di tutti ma voglio essere il Presidente solo delle persone che vogliono fare Pentathlon, che vogliono impegnarsi e che vogliono mettere il cuore e l’anima in questo sport. Per queste persone – ha concluso- la mia porta sarà sempre aperta”.

Complessivamente gli aventi diritto al voto partecipanti sono stati 45 (27 in proprio e 18 per delega) per 816.064 voti. Dopo l’elezione del Presidente sono stati eletti i 10 Consiglieri Federali. Roberto Naccari, Pierluigi Giancamilli, Federica Bondioli, Giovanni Zecovin, Irene Marotta, Filomena Patella, Alessandro Trono sono i sette Consiglieri eletti in quota Dirigenti. Alessandra Bertacchini e Lorenzo Sciarra sono i due Consiglieri eletti in quota Atleti, mentre Giulia Andreozzi è stata eletta in quota Tecnici.